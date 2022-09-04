吳怡農譴責狼師案 蔡其昌︰中市府應查清誰洩密包庇

針對狼師案，台中市長參選人蔡其昌（中）要求市府查清楚究竟是誰洩密及涉及包庇。（記者歐素美攝）

2022/09/04 10:55

〔記者歐素美／台中報導〕針對狼師案，台中市長參選人蔡其昌表示，永不錄用是法令規定，市府不應拿來說嘴是嚴懲，究竟是誰洩密，致狼師騷擾受害者家屬及從受害人4月檢討至今才處理，是否有人涉及包庇？市府應查清楚，正義才能被伸張；吳怡農也對狼師案表示嚴厲譴責。

蔡其昌表示，針對狼師案，現在只是一個開始，這樣一個市民或媽媽擔憂的問題，不宜過度做秀，狼師的問題，至今盧市長還未告訴我們到底是誰洩密，為什麼4月當事人就提出申訴，「已經遠遠超過規定的時間」，市府卻一直沒有動作，沒有具體的作為，同時這個過程當中，誰洩密給狼師，讓他去騷擾受害者家屬家長，我覺得到今天都沒有得到答案，大家都等盧市長的答案。

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蔡其昌說，如果今天沒有把洩密的事情查辦，讓它水落石出，請問下一個檢舉者誰會相信台中市政府？ 這是一個很簡單的道理，市府到現在沒有辦法清楚交代及查個水落石出，卻對外宣稱「嚴處」，事實上我們都知道，「永不錄用」本來就是法令的規定，拿這個來說嘴，只會讓人家覺得市府應付或想要平息輿論的心態昭然若揭，未來市議員將持續強力監督。

蔡其昌強調，洩密是今天的重點，4個月不處理是誰怠惰？是誰在包庇，也應該查清楚。市府現在會做這些動作是因為民間團體都已經站出來，媒體都已經開始討論了，才去做這個動作，如果沒有人本站出來，媒體朋友正義力量的介入跟關注，是不是這件事就從4月拖到今年年底，甚至不了了之，除了嚴懲狼師是大家所期望看到的，大家更期望看到的是誰洩密，盧市長要給大家交代，為什麼4月到現在都不處理，是否有人涉及包庇，跟這位校長是很熟悉的，這些都應該查清楚，才能讓爸爸媽媽及所有受害者感到正義有被伸張。

針對狼師，吳怡農也表示「嚴厲的讉責」，他強調，最感動的是看到當事人站出來，不希望這只是個個案，而是希望藉由這次的總檢討、行政檢討，來檢視教育體系所有的問題，「我覺得這個是根本的問題，我們要一起來面對，也希望新的市政府團隊可以來面對，給所有市民更好的保護」。

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