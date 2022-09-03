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    高中生憂人才不足如何促進回流，蔡英文：台灣社會已開始產生吸力

    總統蔡英文3日出席「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，並回答提問。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文3日出席「總統與高中生面對面論壇」，聽取同學提案簡報，並回答提問。（記者方賓照攝）

    2022/09/03 20:54

    〔記者楊綿傑／台北報導〕總統蔡英文今天與高中生進行面對面論壇，對於少子女化情況，未來台灣如何留住人才、且吸引人才回流的問題，蔡英文表示，隨著教育水準提高，以及這幾年台灣在經濟、社會發展的成果，讓世界感覺到有潛能，台灣社會已經產生吸力。

    有同學現場提問，台灣有很多人才在其他先進國家，是不是會有回流機制，以解決台灣人才供給不足的問題。蔡英文說，這個情況一直在改善，在比較以前年代，都會出國念書，但現在很多人留在國內，因為教育水準提高，也有工作機會，以及整體社會、經濟的發展。

    蔡英文舉例，如同目前台灣引以為傲的半導體產業，確實是領先全球，很多在裡面工作的人，是台灣本土教育出來的，也有很多是從國外回來的。

    其實現在很多國外學生都想回來，希望在台灣有機會，因為這幾年台灣的經濟讓世界感覺到發展潛能，國際評等機構也給很高評價，相信台灣社會已經開始產生吸力。

    整體而言，蔡英文提到，第一，很多台灣人才選擇留在台灣受教育、工作，或許會有段時間出國進修，但會以台灣作為就業最基本的地方。第二，這幾年經濟、社會發展的結果，創造了很多的機會，很多在國外的人才也陸續回來，可能是就業，很多人也創業，會持續把在國外人才引進回來。

    高中生憂心台灣的人才回流機制，蔡總統表示這幾年台灣在經濟、社會發展的成果，讓世界感覺到有潛能，台灣社會已經產生吸力。（記者方賓照攝）

    高中生憂心台灣的人才回流機制，蔡總統表示這幾年台灣在經濟、社會發展的成果，讓世界感覺到有潛能，台灣社會已經產生吸力。（記者方賓照攝）

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