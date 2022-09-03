新北警隊長持宣傳品表態支持候選人 被指行政不中立

新北市警林口分局偵查隊長陳為濂被指控行政不中立，持新北市議員參選人競選文宣，公開表態支持，遭員警PO上靠北police粉專。（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/03 19:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警林口分局偵查隊長陳為濂被員警PO網臉書「靠北police」，指控他行政不中立，爆料者質疑陳員公然持候選人競選宣傳品拍照支持，質疑太誇張！林口警分回應，陳員輪休拜訪友人，未穿著制服、未參與競選活動，無違反公務人員行政中立法情事。

林口分局偵查隊長陳為濂被指控，跨區拜訪新北市議員蘇泓欽服務處，蘇泓欽服務處也將陳為濂手持蘇泓欽競選文宣，與蘇泓欽本人合影照片PO上網，其中寫道「前三峽分局公關室主任陳為濂，高昇林口偵查隊長，今天休假，特別來服務處給泓欽加油打氣」。

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但靠北員警指稱，「我要靠北新北市警察局，選舉快到了，連警察可以公開表態?不用保持行政中立嗎？林口分局偵查隊長竟然可以公然拿著候選人的競選宣導品拍照支持，這會不會太誇張了！」

同選區民進黨市議員參選人曾進益、彭一書表示，警察基於情誼，下班時間關心個別侯選人無可厚非。但持文宣大喇喇拍照，觀感上容易讓外界誤認、臆測公私不分；尤其11年前，時任鐵路警察局長王隆當時參加新北市長參選人朱立倫永和拜票行程，王隆當時公然站台，被認為嚴重違反行政中立，警政署緊急滅火，處以申誡一次處分，呼籲警務等公務員嚴守行政中立。

退休的徐姓偵查隊長透露，類似個案，於公於私都可議，於私部分，恐引發其餘候選人抱怨，畢竟警方執掌查賄，於公方面，端視警局或分局長是否認為事態嚴重，記申誡或告誡，但也怕市議員參選人當選後秋後算帳。

林口警分局說，有關民眾投訴偵查隊長陳為濂行政不中立案，經內部調查，陳員當日輪休拜訪友人，純屬私人情誼，過程中未著制服，且未參與競選相關活動，無違反公務人員行政中立法情事；警方將持續宣導公務員服務法相關規定，要求依法行政、行政中立、謹言慎行，避免引發爭議。

新北市議員蘇泓欽回應，陳為濂在三峽警分局服務期間結識父親（前鶯歌鎮長蘇有仁），為父親多年好友，陳員休替給我加油打氣，有情有義，他沒穿制服，沒有利用公務，大家應該為陳為濂人情味的作為給他掌聲。

新北市警林口分局偵查隊長陳為濂被指控行政不中立，持新北市議員參選人競選文宣，公開表態支持，遭員警PO上靠北police粉專。（記者吳仁捷翻攝）

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