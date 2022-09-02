提升嘉義市城市景觀 李俊俋提兩大面向政策

李俊俋認為嘉義市城市景觀缺乏整體性規劃。（記者王善嬿攝）

2022/09/02 23:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國內旅遊升溫各縣市拚觀光，城市景觀為遊客到訪時的第一印象，為提升城市景觀的美觀管理，民進黨嘉義市長參選人李俊俋提出兩大面向政策，包括配合嘉義市鐵路高架化計畫的「嘉義大車站」計畫，打造嘉義入口新門面，以及重大公共建設均需納入具整體性的美觀設計評估，配合分區景觀規劃，跨局處商議做整體性設計。

李俊俋說，如就任市長，其一，配合「嘉義大車站」計畫，規劃前站轉型為鐵路史料博物館與文創中心，腹地更大的後站，將仿東京丸之內車站的設計，鋪設迎賓廣場，建構「聯合商業交通大樓」等。

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再者，從法規面要求市府的重大公共建設在取得建照前，均需附上美觀設計評估，配合分區景觀跨局處整體性設計；頒發年度城市美學獎項，或表彰既有設施環境美化案負責單位與參與人員。

李俊俋認為，嘉市城市景觀多以「貼膏藥式」的建設，缺乏整體性規劃，例如嘉市長黃敏惠任內廣設公園，現在已達34座，欲營造都市自然環境景觀，卻因缺乏明確的綠帶與藍帶，導致都市景觀片段分割；多數公園大同小異、缺乏特色，甚至有些未發揮公園應有功能，使用率偏低，變為遊民與犯罪的聚集地。

李俊俋說，市府斥資2億元完成「環市自行車道」，道路未能依據用路人及運具特性分流分道規劃，多數路段為自行車道與機車共用，自由路與世賢路的自行車專用道一帶，還可見民眾擺設私家物品佔用，交通景象紊亂。

市府回應說，以2050年淨零排放為目標，致力推動永續融入生活與城市治理，以及因應極端氣候，以「綠意生活+」為主軸，積極推動公園2.0，打造全年齡層、無障礙的綠色空間，並兼負防災功能；北香湖、文化、嘉義公園，及湖子內區段徵收正在闢建的大型公園，除具木業、人文歷史特色外，每個公園闢建均有其城市景觀、觀光發展及防災滯洪等因地制宜專業考量。

至於市區部分自行車道受限路幅，劃設機慢車共用道，是在符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」前提下因應，如有民眾以私人物品占用，市府均會協請里鄰長協助宣導，勸導民眾移除私人物品。

為提升嘉義市城市景觀，李俊俋提2大面向政策。（記者王善嬿攝）

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