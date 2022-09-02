反貪腐國家報告審查結束 委員會提104點意見籲提軌國際

聯合國反貪腐公約（UNCAC）第二次國家報告國際審查會議，邀請來自秘魯、美國、紐西蘭、韓國及澳洲等5位長期在國際或區域性非政府組織推動反貪腐工作的國際專家，協助審查我國的第二次國家報告；審查會議於今日落幕，5名國際審查委員共提出104點結論性意見，包含51點主要觀察發現、17點最佳實務作法及36點執行挑戰及建議。（廉政署提供）

2022/09/02 23:48

〔記者錢利忠／台北報導〕聯合國反貪腐公約（UNCAC）第二次國家報告國際審查會議，邀請來自秘魯、美國、紐西蘭、韓國及澳洲等5位長期在國際或區域性非政府組織推動反貪腐工作的國際專家，協助審查我國的第二次國家報告；審查會議於今日落幕，5名國際審查委員共提出104點結論性意見，包含51點主要觀察發現、17點最佳實務作法及36點執行挑戰及建議。

今日審查會議結束後，於法務部5樓大禮堂舉辦結論性意見發表記者會，由行政院政務委員兼發言人羅秉成擔任主持人，代表我國政府接受國際審查委員會提出的文件。羅秉成特別感謝5位國際審查委員，來台參與審查並提供真摯建言，也感謝政府機關代表及民間團體代表的參與，讓國際審查委員能夠透過實際對話瞭解台灣在反貪腐工作的努力。未來台灣會更加積極與私部門、NGO團體與民間合作與努力，且會循既定腳步，致力於敦促各部會落實結論性意見，作為擬定反貪腐政策、法制規範及相關工作的重要參據，在2年後會完成期中審查，並在4年後再次接受國際審查的檢驗。

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國際審查委員會主席José Ugaz表示，國際審查委員相信政府的決心將可打造一個透明國家，進而造福民眾及後世子孫。José Ugaz特別讚許台灣政府的努力，在首次國家報告國際審查後，台灣在採取預防措施及打擊貪腐兩方面，有重大成就，並籲請立法院優先審議《揭弊者保護法》草案；鼓勵台灣執法機關，積極偵查國際貪污犯罪行為，杜絕外國人賄賂行為；有關政治選舉資金，建議遵循最佳國際標準，規定捐贈行為應以公開透明方式為之，並限制金額。

國際審查委員Jullie Haggie則分享，反貪腐就如同划獨木舟，大家同舟共濟，都必須要齊力向前。在預防貪腐方面，台灣面臨到的挑戰包含《公司法》仍須作出重大修正，才能揭開企業面紗，並建議建立實質受益人集中登記制度，供執法機關與民眾查詢；另外，建議創立獨立機構，處理有關《政府資訊公開法》的投訴和遵循事項，依據《遊說法》第2條所做的紀錄，也應被公開，提升政策和重大決定的透明度。

國際審查委員Gillian Dell表示，我國建立獨立宣告沒收的制度及在洗錢防制獲得國際肯定，值得恭賀，但在私部門仍有積極預防企業貪腐，對涉犯貪污行為的法人課予刑事責任，以及私部門賄賂入罪化等問題尚待解決。

國際審查委員Geo-Sung KIM認為，近年我國貪腐印象指數（CPI）排名及評分上升，顯示反貪腐成效斐然；建議對於非賄賂形式的貪腐加以關注、廣邀企業投入，參與打造反貪腐環境，並建議設置「反貪腐大使」，與各方夥伴攜手合作，在全球分享台灣經驗。

國際審查委員Peter Ritchie建議，我國可審酌訂定一套技術援助的策略性政策，透過各種機會來強化區域組織、多邊組織、開發中國家的參與程度及夥伴關係，分享台灣預防與偵查、起訴貪腐、洗錢、資產沒收與司法互助之技巧與經驗。另外，《引渡法》修正草案、《科技偵查法》草案及《臥底偵查法》草案建議應持續推動，強化現有反貪腐措施。

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