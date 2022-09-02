基隆市議員王醒之不連任 交棒助理陳冠羽上陣

基隆政壇震撼彈！市議員王醒之（中）今天宣布不參選連任，他陪同助理陳冠羽（左）登記參選暖暖區議員、陪同辦公室主任拔耐．茹妮老王登記參選原住民議員。（圖攝自王醒之臉書）

2022/09/02 19:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨前立委王拓的兒子、現任基隆市議員王醒之，今天投下震撼彈，不參選連任，改由他的助理陳冠羽披掛上陣。王醒之表示，他不會參與立委補選，將走一條更艱辛、更尖銳的路，將開始籌備「基隆覺醒公民運動學院」，全面培力更多人參與在地公共事務。

基隆市暖暖區議員共有4人登記參選，分別是現任無黨籍議員林旻勳、現任國民黨籍連恩典，2位新人為無黨籍的陳冠羽、莫璦緁。

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王醒之表示，深深感謝暖暖區的鄉親們給了他4年的機會，給了他一份定期工作契約，但轉眼時間竟也進入倒數。過去4年的政治工作，幾乎是爆肝賣命、甚至在4年之間從黑髮變白髮，一直自認為是基隆「最用功的公僕團隊」，除了暖暖在地的各項議題外，更推動了許多基隆地方政治史上從未有過的改革與實驗，當然，過程中也得罪了各方藍綠、黑白勢力，不過也因此更確定這樣的政治路線，是對基隆有益的。

王醒之指出，他除了推薦助理陳冠羽在暖暖區參選外，他的辦公室主任拔耐．茹妮老王也將投入基隆市僅一席的原住民選區；而他自己將持續推動「基隆護海公投」反對四接填海造地，更將在政治改革運動的高度上扮演「#政治孵化器」與推進器的角色，邀請更多有志投入公共事務的年輕朋友，推動真正屬於人民的「#民主3.0」。

基隆市議員王醒之（中）今天稍早在臉書宣布不參選連任，改由他助理陳冠羽參選暖暖區議員。（圖攝自王醒之臉書）

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