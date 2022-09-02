趕在最後1天登記參選南市議員 民進黨劉米山：撐過內心煎熬更加有力

民進黨南市第1選區市議員參選人劉米山（左3）在黨同志陪同加油下完成登記參選。（記者洪瑞琴攝）。

2022/09/02 19:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨南市第1選區（大新營區）提名爭議，市議員參選人劉米山確定提名遞補後，趕在今（2）日最後1天完成登記參選，他表示終於拿到這張政黨推薦書，期間內心煎熬終於撐過來，將更加倍努力為大台南打拚。

劉米山講到心路歷程不禁語帶哽咽說，這段期間許多鄉親支持者紛紛探詢「會不會參選」、「有沒有被提名」，一方面安撫支持者，一方面要照跑選民服務行程，以及兼顧黨團總召角色帶領黨同志守護預算，關卡顛簸、身心俱疲，「終於等到這1天」內心十分喜悅，接續仍有顛簸難關，他一定能衝破完成使命。

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對於未獲提名的初選對手蔡宗翰在聲明書指是「特定派系」規劃的議長人選，劉米山 說，他沒有派系，更不是議長規劃人選，議員選舉結果還未出來，如何談議長選舉，都是對手扣上大帽子。劉米山並表示，大新營區有偏遠鄉區，他當過區長有經驗，正需要他這種壯年派來承擔責任，他也會裁培輔導年青人，但年青人不要用不當手段來爭出頭。

今天劉米山在同選區沈家鳳、李宗翰及黨同志呂維胤、郭鴻儀、陳秋宏、周嘉偉等位議員參選人陪同下完成登記。民進黨南市黨部所提名的34席議員候選人，皆完成大選登記，正式邁入短兵相接的決勝時刻。

南市黨部主委潘新傳說，此屆市長、市議員提名都是一時之選，在確定大新營區最後遞補人選，團結的戰隊業已成型，且聯合輔選中心皆做好完善準備，將全力輔選黨提名的候選人，以市長當選、衝高得票率，及搶攻台南市議會過半席次為目標，期望基層都能動起來，衝破同溫層，讓代表民進黨出征的候選人都能順利當選。

南市黨部執行長張孟暉表示，非常遺憾其中有大北門區蔣琦君、東區陳世安、永康區陳世霖等3位同志確定違紀登記參選，依據民進黨「公職候選人提名條例」第12條規定

直轄市議員違紀參選者，得逕由中央評議委員會於候選登記截止日後，10日內從嚴議處。

走過風波，民進黨南市第1選區市議員參選人劉米山，拿著政黨推薦書趕在今日最後1天完成登記參選。（記者洪瑞琴攝）

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