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    合體藍營最大母雞拉抬選情？ 柯志恩到新北與侯友宜市政交流

    新北市長侯友宜與高雄市長參選人柯志恩進行市政交流。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜與高雄市長參選人柯志恩進行市政交流。（記者周湘芸攝）

    2022/09/02 17:47

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜今天與高雄市長參選人柯志恩合體進行市政交流，被認為是互相拉抬選情。侯友宜大讚柯志恩絕對能當個好市長，不會讓大家失望。柯志恩則說，新北市托育、教育、體育是全國領頭羊，高雄市真的需要好好學習。

    侯友宜今天率市府團隊到林口國民運動中心，針對「托育、教育、體育」與柯志恩市政交流，並體驗運動中心特色「空氣槍」射擊。柯志恩說，新北市托育、教育、體育是全國領頭羊，高雄真的需要好好學習。

    侯友宜說，互相了解每個城市特色，能藉由別人的長處了解自己不及所在，柯志恩是教育博士，希望借重其專業，來看新北市還有哪些不足，她拚市長一定有很多不同的思維與藍圖，藉由自己的專業及別人的經驗，一定可以當個好市長。

    被問到是否為藍營最大母雞進行輔選？侯友宜說，人生只有共榮共好互相學習，沒有誰比誰好，每個人有自己的特色及專長，柯志恩以前在新北努力時，讓他見證一位女性可以扮演好的領導人，在帶領市政方面也看到其熱忱、目標及堅持，相信柯志恩絕對能當個好市長，不會讓大家失望。

    對於侯友宜是否曾打電話勸進她參選高雄市長？柯志恩說，過年期間兩人互道恭喜時，侯友宜確實有主動提起高雄市是可以打拚的地方，鼓勵她到高雄市。侯友宜則說，柯志恩對這片土地充滿熱情，只要願意為這片土地打拚都給予鼓勵，他也大讚柯志恩是優質的民代，一定可以當優質市長，希望讓好的人改變現況，讓這片土地更好。

    被問到不少高雄市民以為這次參選高雄市長的是前市長韓國瑜，是否增強宣傳力度？柯志恩說，韓國瑜4年前捲起的風潮，目前無人出其右，高雄市民確實對柯志恩還不熟悉，接下來會與議員緊密結合，讓大家認識柯志恩，也認同其政策。

    至於未來是否找韓國瑜輔選？柯志恩說，韓國瑜現在專注於公益工作，年底可能到各縣市站台，會尊重他的意願。

    新北市長侯友宜與高雄市長參選人柯志恩體驗空氣槍射擊。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜與高雄市長參選人柯志恩體驗空氣槍射擊。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜與高雄市長參選人柯志恩進行市政交流。（記者周湘芸攝）

    新北市長侯友宜與高雄市長參選人柯志恩進行市政交流。（記者周湘芸攝）

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