民進黨34人登記選南市議員 另有3人違紀參選

台南提名34席議員完成登記，台南市黨部主委潘新傳表示，將全力輔選拚議會席次過半。（民進黨台南市黨部提供）

2022/09/02 17:41

〔記者王姝琇／台南報導〕全國九合一選舉今天登記截止，民進黨台南市黨部所提名的34席議員候選人，皆已完成大選登記手續，另有3人確定違紀脫黨登記參選。

南市黨部執行長張孟暉表示，很遺憾大北門區蔣琦君、東區陳世安、永康區陳世霖等3人確定違紀登記參選，依本黨「公職候選人提名條例」第12條規定直轄市議員違紀參選者，得逕由中央評議委員會於候選登記截止日後，10日內從嚴議處。

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南市黨部主委潘新傳說，此屆市長、市議員提名都是一時之選，在昨天也確定大新營區最後遞補人選，團結的戰隊業已成型，且聯合輔選中心皆做好完善準備，將全力輔選黨提名的候選人，以市長當選、衝高得票率，及搶攻台南市議會過半席次為目標，期望基層都能動起來，衝破同溫層，讓代表民進黨出征的候選人都能順利當選。

民進黨市議員登記名單：

第1選區：李宗翰、王宣貿、沈家鳳、劉米山

第2選區：蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡

第3選區：吳通龍、陳秋宏

第4選區：陳福慶

第5選區：余柷青、李偉智、陳碧玉、林志展

第6選區：蔡麗青、郭清華、王錦德

第7選區：朱正軒、黃肇輝、陳秋萍

第8選區：陳怡珍、沈震東、邱莉莉、周嘉韋

第9選區：呂維胤、李啟維、周麗津、林依婷

第10選區：蔡筱薇、蔡旺詮、陳金鐘

第11選區：郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇

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