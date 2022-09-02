綠委推廣麻豆文旦 游錫堃預約饗法國訪團

民進黨立委林俊憲（右3）今（2）日主辦「柚香柚甜」臺南文旦立法院行銷推廣記者會，民進黨立委高嘉瑜（左起）、立法院秘書長林志嘉、民進黨立委林宜瑾、立法院長游錫堃、林俊憲、農糧署長胡忠一等人共襄盛舉。（記者楊丞彧攝）

2022/09/02 17:50

〔記者楊丞彧／台北報導〕民進黨立委林俊憲今（2）日主辦「柚香柚甜」臺南文旦立法院行銷推廣記者會，同黨立委林宜瑾與高嘉瑜也都到場力挺。立法院長游錫堃出席活動致詞時提到，我國文旦強化外銷之際，接下來又有法國國會訪問團要訪台，他將請外國的貴賓們品嚐麻豆文旦的好滋味，希望挺農民更挺青農回鄉。

游錫堃提到，他年輕時也曾當過專職農夫，所以對於農民的辛苦非常能理解。麻豆文旦歷史悠久，更可貴的是今天許多在座的是年輕果農，接手享有歷史悠久的文旦產業，是非常重要的精神與傳承。而現在文旦面臨中國禁止進口的制裁，現在政府正努力拓展其他市場出口，接下來還有法國國會訪問團要訪台，他會請外國貴賓品嚐來自麻豆文旦的好滋味，幫忙向全世界推廣。

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林宜瑾表示，今年採收時程有點趕，但無論中央農委會或地方農業單位都很積極推銷。麻豆文旦是歷史悠久的品牌，現在還有青農認真行銷推廣、做有機栽植等，發揮各種創意讓麻豆文旦朝精緻化、品牌化方向前進，對文旦產業做出貢獻，她也希望消費者以購買鼓勵青農繼續前進。

高嘉瑜則直呼沒看過紅文旦，並直說講到文旦就想到麻豆，不但歷史悠久還都老欉，是大家的首選，而且越陳越香越甜。而她的歌藝驚人，她非常樂意開直播，邊唱歌邊推廣文旦，盼大家多多支持。

農糧署長胡忠一指出，文旦是秋季水果，膳食纖維多、營養價值高，一般而言在白露前後一週是最佳採收時期，之後還有白柚、紅柚、西施柚，可以一路吃到隔年1月。全國目前文旦種植面積達3866公頃，產量達69322公噸，其中栽種面積28%在台南、24%在花蓮、新北與苗栗各11%、雲林6%、宜蘭5%。全國文旦採收狀況，台南上週六已採收完畢，其他區到昨天也幾乎收完，只剩下最晚的宜蘭，今天下午會收到9成，明後天會全部採收完畢，也感謝颱風沒進來。

胡忠一接著說，台南市文旦種植面積達1080公頃，而麻豆就佔了其中的78%，接下來是下營的8%，還有官田、佳里、善化、山上也有種植。而台南文旦好吃祕訣在於，它位在產地最南端、陽光充足，不但最早採收，風味也有300多年歷史。不過每個地區產出的文旦都有各自的特色，酸度要高就選北部，香氣要濃郁的就選東部。

胡忠一強調，中國8月初宣布禁止台灣文旦進口，因此政府努力拓展其他國家市場，截至昨天為止，已經出口香港、加拿大、新加坡、澳門、日本達1425公噸，與去年同期相比增加545公噸。因此，他有信心，今年文旦產季結束能打破出口3000公噸歷史。去年文旦出口7062公噸，其中出口中國是4821公噸，其他國家是2200多公噸，而目前已經達到1425公噸，相信一週後有機會突破2500公噸，並朝3000公噸邁進。

胡忠一也號召民眾消費國產農產品，減少食物運輸里程，碳足跡也最少，可以盡量做到淨零碳排，為環境一起努力。

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