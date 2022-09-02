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    首頁　>　政治

    鍾東錦今天完成苗栗縣長登記 謝福弘：對選情很有信心

    鍾東錦於今天在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員，及士農工商等團體陪同下，完成登記。（記者彭健禮攝）

    鍾東錦於今天在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員，及士農工商等團體陪同下，完成登記。（記者彭健禮攝）

    2022/09/02 17:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨苗栗縣議長鍾東錦，今天完成參選縣長登記，正式宣告苗栗藍營分裂。國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘今接受廣播專訪時表示，他從2個月前大家都不認識他，到現在許多民調都顯示支持度持續上升，對選情很有信心。

    謝福弘昨天由立委徐志榮、陳超明、林文瑞及前縣長傅學鵬、劉政鴻、黨籍縣議員參選人，以及大批支持者陪同完成參選縣長登記，展現藍軍齊心的氣勢。鍾東錦則於今天在縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、立委陳超明妻子吳麗利與副議長李文斌等10多位議員，及士農工商等團體陪同下，也完成登記。苗栗藍營正式宣告分裂。

    謝福弘今天接受中廣專訪，談起國民黨內在苗栗是否有分裂或拉鋸的壓力。謝表示，從2個月前大家都不認識他，到現在很多民眾會送飲料給他幫他加油，加上許多民調都顯示支持度持續上升，而原本領先的對手卻持續下滑，所以目前呈現彎道超車的趨勢，對選情很有信心。

    謝福弘並表示，為了鍾議長執意參選，國民黨中央及地方已經花了半年溝通，主要還是礙於排黑條款，國民黨要堅持守住清廉勤政的價值，並強調他沒有經營副業沒有經營砂石掩埋場之類的，而這也是苗栗的縣民所期盼。

    鍾東錦則於登記時表示，他一路走來始終如一，自己做過的事、說過話的話，一定公開透明向鄉親報告、一定信守承諾對鄉親負責，不會像其他對手，只敢用影射、抹黑甚至誣陷的方式，用潑髒水、說謊話打選戰，導致民眾生活在充斥負面情緒的生活情境中。他強調將秉持「講實話」、「提政見」、「端牛肉」的原則，延續徐耀昌的政策，和鄉親分享快樂、慢活的苗栗願景。

    國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘昨天由立委徐志榮、陳超明、林文瑞及前縣長傅學鵬、劉政鴻等人陪同完成參選縣長登記。（資料照）

    國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘昨天由立委徐志榮、陳超明、林文瑞及前縣長傅學鵬、劉政鴻等人陪同完成參選縣長登記。（資料照）

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