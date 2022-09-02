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    首頁　>　政治

    基警刑事小隊長 轉換跑道選里長

    基隆市警一分局偵查隊小隊長莊紫濠今天早上11點在夫人陪同下，到中正區公所登記參選新富里長，繳交5萬元保證金後，成為中正區里長參選人。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局偵查隊小隊長莊紫濠今天早上11點在夫人陪同下，到中正區公所登記參選新富里長，繳交5萬元保證金後，成為中正區里長參選人。（記者林嘉東翻攝）

    2022/09/02 17:00

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市第22屆里長選舉登記最後一天。基隆市警一分局偵查隊小隊長莊紫濠今天早上11點在夫人陪同下，到中正區公所登記參選新富里長，繳交5萬元保證金後，成為中正區里長參選人。

    莊小隊長指出，他從警31年，上半輩子都為了維護基隆治安奔走，趁現在還年輕，能跑能跳，想轉換跑道，為基隆里民繼續服務。

    他說，若選上里長，他就立刻申請退休，專心為里民服務。

    莊指出，他選上里長後，將秉持從警31年的資歷及經驗，用最熱忱的心來為里民服務。

    他除了積極爭取各項經費全力建設里內各項設施外，會協助里民申請包括敬老卡、國民年金、急難救助、清寒低收入戶、馬上關懷、殘疾等各項補助。

    此外，他也會規劃里民休閒空間、定期舉辦活動及聯誼，增進里民之間情誼。

    莊說，他住在新富里25年，街訪鄰居很熟，里民遇有司法案件需要他幫助的時候，他都會盡力協助，希望里民可以給他機會，讓他有機會能把新富里發展成為中正區的模範里。

    偵查隊長岳志板說，紫濠登記前，有向分局長余中義報告說，選里長是他的生涯規劃，余分局長也鼓勵他請假參選期間好好努力，里長跟警察一樣，都是在為市民服務，將來選上里長只是轉換跑道為里民繼續服務。

    基隆市警一分局偵查隊小隊長莊紫濠今天早上11點在夫人陪同下，到中正區公所登記參選新富里長，繳交5萬元保證金後，成為中正區里長參選人。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局偵查隊小隊長莊紫濠今天早上11點在夫人陪同下，到中正區公所登記參選新富里長，繳交5萬元保證金後，成為中正區里長參選人。（記者林嘉東翻攝）

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