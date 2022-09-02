選戰剩下85天 蔡其昌：有3工作要做 最重要是中市長當選、議員全壘打

選戰剩下85天，蔡其昌表示，有3個工作要做，最重要是台中市長當選、市議員全壘打。（記者蘇金鳳攝）

2022/09/02 16:13

［記者蘇金鳳／台中報導］市長參選登記今天截止，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天受訪表示，有3個工作要做，會持續替台中市爭取預算，持續辦活動，最重要是讓他自己能夠市長當選、讓中市34席市議員參選人全壘打。

台灣手工具工業同業公會今天舉行會員代表大會，民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天受邀前往致詞，蔡其昌受訪時表示，距離選舉剩下85天，目前有3個工作要做，第一個就是未來還是會繼續用立法院副院長的身份，爭取更多預算，讓台中市的建設、人民需要解決的問題，依然不中斷，持續扮演好立委的角色，幫人民解決問題。

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蔡其昌表示，第2個工作就是過去幾個月馬不停蹄的跑遍台中的625個里，努力的跟選民報告對於這個城市改變的願景，接下來會比原來的這幾個月更加加緊腳步，進入下一個階段的衝刺，會有第2輪、第3輪市政說明會，讓大家更了解蔡其昌行動力、想法及作法。

蔡其昌強調，第3個工作就是，市議員參選已全部登記完畢，他會發揮母雞的角色，努力來協助民進黨提名的34個市議員，目標就是市長要當選，議員要全壘打。

隨著選戰的發展，蔡其昌表示，接下來也會舉辦中、大型的演講、造勢活動，只有誠懇的向選民報告，讓選民如何如何治理、改變這個城市，這樣的民主選舉才有意義。

蔡其昌表示，他努力跟選民談理念，每天喉嚨都處於沙啞階段，要讓選民知道他的作法及想法，這是民主的真意， 誰有牛肉、誰端出的牛肉好，像他提出的營養午餐免費、4年8千戶社會住宅、擴大租屋補貼等、老人健保補助福利增加、30公里水岸綠廊、捷運藍線4年動工、核定4條新的捷運，這些政見這些牛肉普遍都受到民眾正向的回應。

不過，蔡其昌發現，他的這些政見還是有很多人不知道，他表示，會持續讓更多人清楚他的政見。

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