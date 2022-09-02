4年前稱「不是國民黨做縣長的話水果賣不出去」馬英九今不認帳反怪中央

前總統馬英九（中）今陪同台東縣長饒慶鈴登記競選連任。（記者黃明堂攝）

2022/09/02 17:30

〔記者黃明堂／台東報導〕前總統馬英九今天陪國民黨饒慶鈴登記競選連任台東縣長。民進黨縣長參選人劉櫂豪質疑馬饒二人4年前選舉時共同附和説「不是國民黨做縣長的話，水果是賣不出去的」，如今台東釋迦進不了中國，政見已經跳票，應向農民道歉；不過，馬英九今答覆媒體詢問時似乎全然忘了自已講過的話，並說釋迦賣不出去是中央之責，怎能怪地方政府。

2018年11月13日馬英九到台東為饒慶鈴輔選，當時馬英九向農民說「民眾要做好準備，不只讓水果可以在本地銷售，還要外銷到中國」，馬又說：「但要坦誠地告訴大家，不是國民黨做縣長的話，水果是賣不出去的」。

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今天馬英九陪同饒慶鈴登記參選台東縣長，劉櫂豪針對馬英九與饒慶鈴提出質問。劉說，2018年，前總統馬英九先生來到台東，陪同饒慶鈴登記參選縣長，當時他們兩位共同附和的説，唯有國民黨籍的人當選台東縣長，台東的鳳梨釋迦才可以出口到中國大陸去。

劉說，事實證明，這項政見已經跳票，馬英九前總統以及現任的饒縣長，必須為了這項政見的跳票，向農民誠摯的表達道歉。

劉櫂豪強調，中國政府是把台灣當成是一體的，他不會管你台東縣長到底是民進黨或者是國民黨的人在當，這幾年台灣的主流民意，因為拒絕一個中國的92共識，中國政府把水果和各項的農產品，當成是一種政治封鎖的工具。

馬英九在陪同饒慶鈴登記結束後接受媒體聯訪，有媒體就此事提問，馬英九答：「農產品跟大陸貿易主管機關在中央是農委會，國防外交國際貿易主管機關是中央政府，你不能說為什麼沒有做好釋迦銷大陸的事，中央政府要做事啊！怎會怪地方政府！我們的總統、行政院無能到極點，沒有辦法改善兩岸關係，才會發生這些問題，他們如果不檢討自己，問題還會持續下去」。

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