脫黨參選臨時變卦 徐正文下午決定是否退出國民黨

國民黨中央委員徐正文（右）2日前往台北市選委會，原本要在現場宣布退出國民黨並登記參選市議員，但在孫文學校總校長張亞中的勸說下，決定暫緩再思考下一步行動，同時也秀出日前在國民黨全代會遭毆打的傷痕。（記者廖振輝攝）

2022/09/02 14:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨上個月28日在桃園舉行全代會爆發肢體衝突，國民黨中央委員徐正文與其他黨代表發生拉扯，眼鏡都被打掉。徐正文原本今天上午要到台北市選舉委員會脫黨登記參選大安文山區市議員，但後來受訪表示「仍在考慮中」，將在下午參選登記截止時做出決定，徐更痛批黨中央至今未嚴懲暴力者，高喊自己受到政治迫害。

孫文學校總校長張亞中上午也陪同徐正文一起到選委會，張亞中勸說徐正文先不要急著離開國民黨，讓他人得逞，建議徐正文從長遠來看，留在國民黨內繼續改造，並幫助其他參選人順利當選。張也說，徐正文留在國民黨內捍衛黨應該有的自由、正義，只要大家共同努力，就能讓國民黨變更好。

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徐正文接著表示，他至今尚未參選登記，但昨天收到考紀會說他參選登記，要開考紀會處理，他受到政治迫害，要把正藍轉成深黑。他強調，還在慎重考慮是否參選大安文山議員來保護家人。

徐正文說，在全代會受到暴力襲擊，至今傷口還在，黨中央卻沒嚴懲暴力者，黨代表毆打中央委員，未來中常委是不是也可以毆打主席呢？他也不滿檢調尚未開始偵辦此事，前2天還接到恐嚇電話，叫他不准提告，要找他出來談一談，讓他與家人都受到很大威脅。

國民黨中央委員徐正文（中）2日前往台北市選委會，原本要在現場宣布退出國民黨並登記參選市議員，但在孫文學校總校長張亞中（左）的勸說下，決定暫緩再思考下一步行動。（記者廖振輝攝）

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