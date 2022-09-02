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    明年基本工資調漲4.56％ 立委張其祿憂弱勢者更弱勢

    張其祿稱絕對支持調高基本工資，但他也認為，就經濟學角度來看，調高最低工資其實不太能根本解決普遍低薪狀況。（張其祿辦公室提供）

    張其祿稱絕對支持調高基本工資，但他也認為，就經濟學角度來看，調高最低工資其實不太能根本解決普遍低薪狀況。（張其祿辦公室提供）

    2022/09/02 13:40

    〔記者王千豪／台北報導〕勞動部昨（1日）召開基本工資審議委員會，會後決定明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到新台幣2萬6400元，調幅為4.56%，時薪部分則比照月薪調幅，每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。對此，民眾黨立委張其祿擔憂，調漲基本工資恐對物價產生連鎖效應，反而讓「弱勢者更弱勢」，呼籲政府密切關注。

    張其祿今（2日）表示，在物價上漲、通膨持續下，絕對支持調高基本工資，讓民眾的薪資能追上物價及通膨。他認為，政府的基本工資審議機制應該要納入「消費者物價指數」（CPI）、「基本生活費」等數據指標，力求更制度化、更科學且更公式化，而非一直都是「要一塊給五毛」討價還價。

    他提醒，最低工資上升可能也會帶動廠商成本上升，讓廠商有原因漲價。像是基本的銅板美食、小吃攤販都可能因人力成本上升，藉此將商品單價提高，也造成一般大眾實質購買力下降，反倒讓消費比例更加依賴這些基本民生產品的低薪者、弱勢者生活更艱難，弱勢者可能更弱勢；政府有必要在調高基本工資後，關注後續的連鎖效應，優先照顧到弱勢者。

    張其祿認為，就經濟學角度來看，調高最低工資其實不太能根本解決普遍低薪狀況，低薪問題其實是「分配問題」，而稅制改革就是其中重要的關鍵解方，像是建立「富人稅」稅制、調整遺產稅等方式，仍須透過長期規劃才能解決低薪社會問題。

    張其祿總結，肯定政府調高基本工資，讓基本工資能跟上物價上漲及通膨，但後續對物價的連鎖效應，政府一定要密切關注，慎防「弱勢者更弱勢」；對台灣的低薪社會問題，蔡政府要負起責任，進行長期規劃、稅制改革，以求有效根本解決「分配問題」。

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