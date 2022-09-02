數位部設「多元宇宙科」 高虹安：遠超過一般人認知範圍

數位發展部日前正式掛牌，立法院民眾黨團今天召開記者會指出，數位部人員編制、政策方向，以及讓人眼花撩亂的「多元宇宙科」、「民主網絡司」，都讓外界霧裡看花。（立院民眾黨團提供）

2022/09/02 10:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕數位發展部日前正式掛牌，立法院民眾黨團今天召開記者會指出，數位部人員編制、政策方向，以及讓人眼花撩亂的「多元宇宙科」、「民主網絡司」，都讓外界霧裡看花。民眾黨立委高虹安指出，數位部長唐鳳在說明「多元宇宙科」目的，沒人聽得懂，遠遠超過了一般人的認知範圍，呼籲不需要賣弄自己專業領域的知識。

民眾黨立委邱臣遠表示，總統府與國防部網站日前被境外駭客攻擊，台銀、兆豐銀遭DDOS攻擊整整一週，資安即國安概念逐漸升溫，數位部可說是眾所矚目，但掛牌之後部門主要功能卻說不清楚，還傳出不少爭議。

請繼續往下閱讀...

邱臣遠直言，數位部217億元的預算當中，有160億是前瞻預算第四期相關業務，從原業務機關移撥到數位部，預算挪用後如何支用，有相當大的疑問空間。此外，數位部第一年員額600人，竟有300人是不必經過考試的約聘人員，如何評選、是否適才適所都沒有說明，外界也擔心是執政黨花公帑養網軍。

高虹安強調，數位部不應成為財政紀律破口，更不該成為數位肥貓、數位蚊子館，甚至是執政黨網軍的產地。數位發展部花7000萬租大樓、3000萬裝修、1400萬出國考察，這些大手大腳的預算編列，唐鳳部長都應該對外說明清楚。

高虹安直言，部會首長不是水仙花顧影自憐，最重要的工作是向社會大眾解釋政策。唐鳳對記者說明「多元宇宙科」目的，遠遠超過了一般人的認知範圍，希望唐鳳未來在解釋政策時可以更貼近人民的生活，避免過多的專業名稱，遑論元宇宙的概念各國都還在努力，不需要賣弄自己專業領域的知識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法