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    首頁　>　政治

    屏東縣議長周典論低調登記 律師張怡轉戰參選議員

    屏東縣議會議長周典論由家人陪同完成登記，爭取連任。（記者葉永騫攝）

    屏東縣議會議長周典論由家人陪同完成登記，爭取連任。（記者葉永騫攝）

    2022/09/01 19:36

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣今天有25人登記參選縣議員、28人登記參選鄉鎮市長。議長周典論在家人陪同下完成登記，爭取連任。無黨籍恆春律師張怡登記參選議員時說，要組跨黨派微笑屏東聯盟，吸引更多年輕人參政改變社會。

    周典論今天太太、兒女陪同下低調登記參選議員，但二女兒周佳琪因為參選屏東市長沒有前來。恆春律師張怡在立委、鎮長選舉落敗後，這次參選縣議員，並且要組跨黨派聯盟，重新塑造屏東價值。其他參選人大部分由家人及助選人陪同，也有人以特別的方式來登記，趙文俊穿直排輪，何美美、梁梅瑛則有大批支持者到場，選委會當選聲不斷。

    選委會說，今天登記參選縣議員的有：第1選區的曾義雄、唐玉琴、趙文俊、方華雄、梁梅瑛、李承育、鄭清原。第2選區何春美、王景山、宋麗華。第3選區林志成、蕭禾秦。第4選區呂少麒、周典論。第6選區張榮志、盧玟欣、張怡、郭麗玲。第7選區許允良。第8選區潘世杰。第11選區何長成。第12選區許蘭花、羅俊傑。第13選區周陳曉玟。第16選區柯海燕。

    登記參選鄉鎮長市的有：潮州鎮蔡恭泰；恆春鎮陳文弘；長治鄉黃志仁；里港鎮藍婉倩、陳研安；鹽埔鄉林政男；內埔鄉沈商嶽；竹田鄉劉家丁；新埤鄉林愛玲；枋寮鄉洪茂豐、王建程；新園鄉郭鳳如、方冠丁；崁頂鄉曾輝地；林邊鄉葉盛德；南州鄉劉美呤、周聖諭；佳冬鄉林秋谷、賴文一；琉球鄉洪美珠；滿州鄉莊期文；三地門鄉車牧勒蕯以．拉勒格安；瑪家鄉胡青娥、杜文來、羅清仁；泰武鄉華李立民；來義鄉劉英豪；獅子鄉朱宏恩。

    恆春律師張怡參選縣議員要組跨黨派微笑屏東聯盟。（記者葉永騫攝）

    恆春律師張怡參選縣議員要組跨黨派微笑屏東聯盟。（記者葉永騫攝）

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