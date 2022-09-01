我軍首次擊落中國無人機 國台辦不認：荒唐可笑

今傳中國無人機首次遭台灣駐金門守軍擊落，中國台辦發言人朱鳳蓮稱「荒唐可笑」。（翻攝直播）

2022/09/01 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國無人機接連侵擾我國金門防區，今（9/1）中午再有一架民用空拍機闖入獅嶼禁限制水域上空，遭駐守部隊實彈擊落。對此，中國官方稱此消息是台灣政府刻意渲染緊張氣氛，有關行為「荒唐可笑」。

據《東方日報》報導，面對中國持續有無人機侵擾挑釁，我國金門守軍部隊週二（8/30）首次實施實彈驅離作業。而在今天中午12點3分左右，又發現有不明民用空拍機進入獅嶼上空，守軍見示警無效，隨即進行防衛射擊，將該機擊落墜入海中，尚未發現殘骸。

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對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天被問及此事時，稱該消息是民進黨政府企圖藉機炒作、製造緊張氣氛，升高兩岸對立對抗，「極其荒唐可笑」；中外交部發言人汪文斌則稱，他並不了解狀況，但台灣政府渲染緊張氣氛毫無意義。

針對中國無人機首次遭擊落，我國總統蔡英文今天再次重申我方無意挑起爭端，但不代表不會反制，她已下令國防部適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全；行政院長蘇貞昌也說，保衛國家我們一定寸土不讓，任何機具飛入我國的領空，侵害我們的安全，國軍都會做適當的處置。

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