為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    我軍首次擊落中國無人機 國台辦不認：荒唐可笑

    今傳中國無人機首次遭台灣駐金門守軍擊落，中國台辦發言人朱鳳蓮稱「荒唐可笑」。（翻攝直播）

    今傳中國無人機首次遭台灣駐金門守軍擊落，中國台辦發言人朱鳳蓮稱「荒唐可笑」。（翻攝直播）

    2022/09/01 20:12

    〔即時新聞／綜合報導〕近期中國無人機接連侵擾我國金門防區，今（9/1）中午再有一架民用空拍機闖入獅嶼禁限制水域上空，遭駐守部隊實彈擊落。對此，中國官方稱此消息是台灣政府刻意渲染緊張氣氛，有關行為「荒唐可笑」。

    《東方日報》報導，面對中國持續有無人機侵擾挑釁，我國金門守軍部隊週二（8/30）首次實施實彈驅離作業。而在今天中午12點3分左右，又發現有不明民用空拍機進入獅嶼上空，守軍見示警無效，隨即進行防衛射擊，將該機擊落墜入海中，尚未發現殘骸。

    對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天被問及此事時，稱該消息是民進黨政府企圖藉機炒作、製造緊張氣氛，升高兩岸對立對抗，「極其荒唐可笑」；中外交部發言人汪文斌則稱，他並不了解狀況，但台灣政府渲染緊張氣氛毫無意義。

    針對中國無人機首次遭擊落，我國總統蔡英文今天再次重申我方無意挑起爭端，但不代表不會反制，她已下令國防部適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全；行政院長蘇貞昌也說，保衛國家我們一定寸土不讓，任何機具飛入我國的領空，侵害我們的安全，國軍都會做適當的處置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    我軍擊落中國無人機 蘇貞昌：保衛國家寸土不讓！
    2022/09/01 19:11

    我軍擊落中國無人機 蘇貞昌：保衛國家寸土不讓！
    中國無人機頻擾外離島 總統重申：軍方適時採取強力反制措施
    2022/09/01 15:11

    中國無人機頻擾外離島 總統重申：軍方適時採取強力反制措施

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    1架空拍機襲擾獅嶼 金防部︰示警無效予以擊落
    2022/09/01 13:57

    1架空拍機襲擾獅嶼 金防部︰示警無效予以擊落
    換邊？疑台灣無人機飛臨嚇壞廈門共軍 網友點出應是「舊片」
    2022/08/31 22:03

    換邊？疑台灣無人機飛臨嚇壞廈門共軍 網友點出應是「舊片」

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    中國無人機又來了！金防部開出第二槍、實彈驅離三架次
    2022/08/31 20:55

    中國無人機又來了！金防部開出第二槍、實彈驅離三架次
    中國無人機擾金門遭開槍驅離 江啟臣：害怕扛責就是等敵人上岸
    2022/08/31 11:29

    中國無人機擾金門遭開槍驅離 江啟臣：害怕扛責就是等敵人上岸
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播