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    首頁　>　政治

    傳港方擬派人接管台蘋 范雲：中共恐藉國安法威脅台灣

    范雲呼籲，陸委會和文化部要有積極作為，務必保護台灣人個資和主權。（資料照）

    范雲呼籲，陸委會和文化部要有積極作為，務必保護台灣人個資和主權。（資料照）

    2022/09/01 18:41

    〔記者陳政宇／台北報導〕台灣「蘋果新聞網」熄燈，民團披露港方擬委任會計師前往蘋果日報大樓，接管資料庫及銀行帳戶。對此，民進黨立委范雲今（1日）受訪表示，現在的香港，司法獨立已被中共破壞殆盡，若香港政府取得台灣蘋果日報的資料，中共就可能間接透過「國安法」威脅台灣人。

    「我們不能讓這樣的事情發生，因為侵犯台灣人的個資，就是侵犯台灣主權」，范雲分享，自己過去擔任學者時，常投書蘋果日報，如果台灣的資料被移交到香港，其中也可能會包含自己的個資。

    范雲質疑，蘋果日報是台灣民主進程的一部分，過去有許多台灣人對民主的貢獻、個人資料，都在龐大的資料庫裏面，難道中共不只用港版國安法威脅香港，也要用「宇宙國安法」威脅台灣？

    據此，范雲呼籲，陸委會和文化部要有積極作為，務必保護台灣人的個資、捍衛台灣的主權，絕不可向中共低頭。

    陸委會稍早則表示，任何行為如屬香港清盤令在台效力之延伸，依法無效。若港方執意將惡法黑手伸入台灣，相關機關將依法立即採取相關作為，阻止惡法之效力滲透來台；陸委會亦正告相關民眾不應配合執行惡法，以免觸犯台灣法律。

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