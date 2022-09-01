曹興誠槓上中天！吾爾開希背書：拒訪是新聞自由重要環節

曹興誠今天在記者會槓上中天新聞。（記者劉信德攝）

2022/09/01 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長曹興誠今天（9月1日）在記者會上拒絕《中天新聞》記者的提問，並批評中天是「匪台」，引發熱議。對此，身為無國界記者組織榮譽董事的吾爾開希跳出來力挺曹興誠說，「拒絕採訪是新聞自由的重要環節！」

曹興誠在今天的記者會中提到，中國的清零政策「非常愚蠢」，病毒跑來跑去，怎麼可能清零，從清零政策可以證明中共腦殘。中天新聞記者隨後反問：「前衛福部長陳時中以前也提出清零，你也質疑陳時中政策嗎？」曹興誠當場質疑：「這個題目有陷阱，你是哪個報社？」得知是中天後，他痛批：「中天根本匪台，我不回答你的問題！」

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之後中天記者質疑：「所以中天都不能提問嗎？現在是要變成一言堂嗎？」曹興誠則回應：「中天你們愛講你們去講，你要造謠，我幹嘛浪費我的時間，那是一個陷阱題，你以為我傻瓜啊！我不要理你，浪費我的時間。」他也呼籲大眾不要再看中天，也該禁止小孩看中天。

對此，吾爾開希在臉書發文說：「曹興誠先生對於中天新聞記者的惡意提問拒絕回答，並指出中天新聞是造謠媒體，呼籲大家杯葛，完全沒有違背新聞自由原則！拒絕採訪是新聞自由的重要環節！呼籲杯葛劣質媒體是言論自由！」

身為無國界記者組織榮譽董事的吾爾開希力挺曹興誠，他發文說，「拒絕採訪是新聞自由的重要環節！」（資料照）

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