國家軍事博物館將斥資54億 2023年完工

國防部將斥資54億餘元，籌建國家軍事博物館。（國防部提供）

2022/09/01 17:09

〔記者吳書緯／台北報導〕為弘揚國軍光榮史蹟、建軍成果，並彰顯全民國防，國防部正在台北大直興建「國家軍事博物館」；根據國防部送至立法院的明年度預算書揭示，國防部自2016年至2026年共編列54億餘元預算籌建國家軍事博物館，明年度將編列6億216萬辦理施工、設備投資等業務經費。

國軍歷史文物館自1961年啟用，已於去年底閉館，未來將搬遷至大直，轉型於「國家軍事博物館」，根據國防部去年5月所公布的決標資訊，國家軍事博物館興建費用為35億6千萬元，預計2023年6月底完工。

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根據國防部送至立法院的明年度預算書揭露，國家軍事博物館的新建工程自2016年開始至2025年將逐年編列預算，預算規模達到46億2063萬1千元，而明年度編列5億8535萬元預算。

此外，為辦理博物館的文物典藏、研究、展示、教育等相關事宜，國防部自2021年至2026年也逐年編列預算，辦理「研究典藏設備」、「圖書研究設備」等相關設備採購及業務經費，6個年度的預算規模達到8億3900萬元，而明年度編列1678萬元預算。換言之，國防預算明年度將編列6億216萬元在籌建國家軍事博物館。

國軍歷史文物館閉館前，館內共有5間陳展室，展示國軍自黃埔建軍以來的歷史，然而卻是「詳遠略近」，1945年以前的歷史佔了50%以上；1924年黃埔建軍至北伐統一中國的歷史陳列在第一陳展室，八年對日抗戰則在第二特展室；1945年之後的戡亂暨台海戰於第三特展室，國軍當前發展則在第四陳展室，而第五陳展室則是展示國軍兵器，也包含步槍模擬體驗射擊。

軍方官員過去表示，國軍歷史文物館閉館後，館藏文物都已運至一處不公開的地點妥善安置保存，將會在博物館落成後再對外展出。

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