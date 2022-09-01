中國查扣含「中華民國」字樣圖書 陸委會：箝制思想不文明行徑

中國天津海關查扣有「中華民國」字樣或民國紀年的台灣書籍，陸委會發言人邱垂正今天說，這是極權專制體制，典型箝制人民思想的不文明行徑。（記者陳鈺馥攝）

2022/09/01 17:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國媒體報導，有「中華民國」字樣或民國紀年的台灣書籍遭到天津海關查扣，查扣理由是「損害國家主權，違反一個中國原則」。陸委會發言人邱垂正今日表示，這是極權專制體制，典型箝制人民思想的不文明行徑，中方相關部門粗暴嚴控行為，無法阻止民眾對呼吸民主、自由空氣的渴望，只會更加深台灣民眾對中共政權的反感。

根據天津《今晚報》報導，一家業者日前申報進口一批5165本圖書，其中1321本因書中出版日期有包含民國紀年在內「中華民國」字樣，被認定「損害國家主權，違反一個中國原則」，已遭天津海關查扣。

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對此，邱垂正指出，有「中華民國」字樣的書籍被查扣，近期中共為了控制人民思想及意識形態，加強管制出版品及內容，這是極權專制體制，典型的箝制人民思想的不文明行徑，中方相關部門粗暴嚴控行為，無法阻止民眾對呼吸民主、自由空氣的渴望，只會更加深台灣民眾對中共政權的反感，對於兩岸良性互動沒有幫助。

邱垂正強調，中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，呼籲中共應該正視中華民國存在的事實，放棄僵化的政治意識形態，以務實、開放、健康的態度推動兩岸交流，如此方能促進兩岸關係的正向發展。

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