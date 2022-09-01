習政權擴張危害台海 陸委會：中共將持續加大「反獨促統」

陸委會發言人邱垂正今日表示，習政權強勢的擴張趨勢，勢必對中國內部經濟、社會及對台海、區域情勢造成挑戰。（記者陳鈺馥攝）

2022/09/01 16:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共敲定10月16日召開「二十大」，對於中共高層人事佈局，以及中國領導人習近平是否確定延任或「李上習不下」？陸委會發言人邱垂正今日表示，不評論人事安排，但習政權強勢的擴張趨勢，勢必對中國內部經濟、社會及對台海、區域情勢造成挑戰。

邱垂正指出，中共即將召開「二十大」，大家關注焦點涉及高層人事改組、權力鞏固、治理、政策論述、兵力建構等問題，這些都決定未來5年或更長時間，影響中共政局和中國大陸政治、經濟、社會及對外發展，鑒於中共決策體制的封閉，各界都非常關注中共高層的動向，但是基於慣例不評論其人事安排。

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邱垂正提及，在全球局勢複雜的變化當中，中共體制欠缺制度化的監督規範，習政權強勢的擴張趨勢，勢必對中國內部經濟、社會及對台海、區域情勢造成挑戰。

邱垂正強調，「我們認為，中共對台政策已在『習五條』、總體方略、白皮書有綜論，將持續加大『反獨促統」及『反外部勢力干預』的全面對台強制施壓作為」。陸委也會持續關注「二十大」前後情勢相關發展及中共對台動態，並審慎評估應處。

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