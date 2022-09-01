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    首頁　>　政治

    時力3宜縣參選人登記 推「文教專業縣議員」

    時代力量宜蘭縣議員參選人楊坊翔（左）、林正芳（中）、宜蘭市民代表呂柏凱（右）登記。（時代力量提供）

    時代力量宜蘭縣議員參選人楊坊翔（左）、林正芳（中）、宜蘭市民代表呂柏凱（右）登記。（時代力量提供）

    2022/09/01 17:16

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕時代力量宜蘭黨部於以公正、清廉、專業、青年口號，推出「文教專業」議員參選人林正芳及「青年參政」的議員參選人楊坊翔、宜蘭市民代表參選人呂柏凱，3人今赴宜蘭縣委會登記。

    林正芳說，他是宜蘭縣政府公務員，也是文化與教育工作者，30年前回宜蘭，投入尊重專業、廣納人才、傾聽一線基層建議的縣府，那是開放、前瞻的黃金時代，能將所學貢獻家鄉，何其榮幸與感動，如今宜縣府不再重視專業與基層的聲音，一個又一個的事件，讓他發現，原來「世界會為了政治轉彎」，這個政府不再堅守價值了，他願扛起重擔，前進議會，用文化與教育專業監督縣府，讓宜蘭重返黃金年代，盼縣民「挺一席文教議員，挺一席專業議員！」

    26歲楊坊翔說，16年前雪山隧道開通，承諾中的繁榮沒有成真，平均薪資低落，房價高漲，使他這一代的年輕人被家鄉越推越遠；在台北工作4年，每每想到羅東，在鄉親口中停滯不前，逐漸單一化的產業，沒有排富的社福政策，讓公部門的預算陷入負循環，他希望，能把國會工作的經驗帶回地方，監督逐漸脫軌的宜蘭縣政府，打造一個從老到幼都能好好生活的羅東，讓想返鄉的青年都能好好在家鄉生活，「青年挺一席，找回驕傲的宜蘭，共同打造共好大羅東！」

    33歲呂柏凱從未離開宜蘭，開始工作以來，就投身公益與公共事務，希望能夠再做更多一點，這些年許多人向他鼓勵，「阿凱！你勁打拚、勁熱心、勁骨力！」，不僅是肯定，也是深深的期許，他準備好迎接全新挑戰，市長即將輪替，後疫情的復甦，宜蘭市將面臨新時代的挑戰，懇請市民支持。

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