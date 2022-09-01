曹興誠資助6億元強化民防教育 沈伯洋：期待家家戶戶有「黑熊勇士」

前聯電董事長曹興誠今日宣布，將投入6億元資助民防教育，目標3年內打造300萬「黑熊勇士」協助區域防衛，提升台灣社會韌性。（記者劉信德攝）

2022/09/01 15:47

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前聯電董事長曹興誠今日宣布，將投入6億元資助民防教育，目標3年內打造300萬「黑熊勇士」協助區域防衛，提升台灣社會韌性。

據了解，黑熊學院是由台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋與台灣戰略學者何澄輝共同發起，從事民間防衛教育推廣，以培養民眾防衛知識為基礎，提升社會的戰爭準備與抵抗意志。

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沈伯洋今日表示，烏克蘭在軍力劣勢下，憑藉國民的團結與抵抗決心，漸漸獲得國際支持，並穩住局勢。而台灣面對中國日益升高的武力威脅，民眾的抵抗意志將決定戰爭結果。然而，中國長期透過謠言與偏誤資訊降低台灣社會防衛意志，企圖不戰而屈人之兵，如何提升民眾的戰爭意識跟防衛信心是當務之急，曹董事長的資助是及時雨，讓這個計畫能加速起動，大幅提升學院的教育能量。

沈伯洋指出，黑熊學院會以一般民眾為主要對象，透過基礎防衛知識的推廣，建立人民信心、消除投降主義。戰爭時，雖然90%的人不會成為戰鬥人員，但戰爭是整體社會的動員，妥善的避難、強大的支援，以及強韌的心理，才是應對現代戰爭的首要之務。

沈伯洋說，在曹興誠董事長資金的協助下，學院將加速推出實體與線上民防課程、出版民防知識書籍、辦理教育體驗活動以及製作推廣影片等多元方式，目標在3年內達成300萬人次的教育訓練，為台灣建立厚實的防衛基礎。全民防衛的最終目標，是期待家家戶戶都有一個具有相關知識的「黑熊勇士」，在危急時刻保護家人安全、協助政府指揮系統。

他提及，台灣民間一直以來就有許多專業團體在進行教學，為數眾多的專業團體才是台灣最大的資產。黑熊學院要做的是把關注民防的群眾基數擴大，讓更多人瞭解現況，並有動機學習基礎知識，並進一步選擇災防、醫療救護、現場管理、自衛戰鬥專項訓練，成為積極行動者。面對中國的步步進逼，台灣必須與時間賽跑。整體意識的提升無法只靠黑熊學院來達成，未來還希望各界支持，結合民間專業力量。黑

曹興誠表示，他看到沈伯洋的黑熊學院很有理想，所以就一起合作，後續還有一些其他合作計畫，未來會陸續跟大家公布。目標是短期內凝聚台灣防衛力量，中共今天不敢打台灣，就是沒有那個力量，台灣不要每天討好他，以為讓他喜歡你，他就不打你，沒有那一回事，講「兩岸一家親」沒有用的，反而是自己騙自己。

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