為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠營陳財能登記參選 拚花蓮艱困選區「首席議員」

    陳財能（前排右3）今早前往花蓮選委會登記，支持者到場力挺。（陳財能競選團隊提供）

    陳財能（前排右3）今早前往花蓮選委會登記，支持者到場力挺。（陳財能競選團隊提供）

    2022/09/01 14:45

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕從事公共政策超過30年的民進黨籍陳財能，今年投入花蓮地方選舉，力拚民進黨72年來在花蓮縣第二選區的首席議員，並將聚能戰車從台北龍山寺開往花蓮，象徵「元帥東征」，今早前往選委會登記，還有藝術家獻唱，為他登記祈福「凍蒜！」

    陳財能自宣布參選後，對外表示自己要為花蓮帶來政治新氣象，讓花蓮不再是後山，同時效法當年民進黨前主席黃信介「元帥東征」，拿下立委精神，為民進黨搶下72年來，首席花蓮縣第二選區議員。

    登記前夕，他開著聚能戰車選擇從龍山寺出發，目的是要將台灣民主聖地所聚積的能量帶回花蓮，更重要的是翻轉這塊自威權時代，就被把持至今的土地。

    陳財能今早駕駛聚能戰車前往選委會登記，好友花蓮紳士邱鴻洲特別獻唱「You Raise Me Up」、阿美族藝術家NIKAR吟唱「聚能祈福」，為他登記祈福；東社花蓮社長吳建銘及新城青年、花蓮好子弟、台灣正能量YouTuber八炯（溫子渝）也現身力推。

    網紅八炯說，花蓮缺少留住年輕人誘因，缺少AI人工智慧、區塊鏈、雲端計算、大數據分析，陳財能推出的政策正好是花蓮在地青年所需要的，因此自己特別從金門趕回來支持他登記。

    陳財能隨後也在選委會外發表政見。他說，第一要翻轉花蓮、民主聚能，推翻炒股小傅夫妻、嚴拒家族政治，要建立良善的政黨政治。第二、引頭路、拼出路，財能要翻轉花蓮，帶領花蓮走出後山，成為台灣走向國際的前鋒。第三、引進ABCD新經濟，讓花蓮年輕人回家，為花蓮年青人建構一條向未來發展的新時代道路。

    陳財能發表政見。（陳財能競選團隊提供）

    陳財能發表政見。（陳財能競選團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    彰化縣議員參選人辜皇譯開遊覽車登記憶亡父
    2022/09/01 14:43

    彰化縣議員參選人辜皇譯開遊覽車登記憶亡父
    綠營3選將成立聯合競選辦公室 Kolas期許新世代榮耀花蓮
    2022/08/15 14:49

    綠營3選將成立聯合競選辦公室 Kolas期許新世代榮耀花蓮

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    我不是你的「番仔」 Kolas籲放下成見讓台灣更美好
    2022/08/01 14:21

    我不是你的「番仔」 Kolas籲放下成見讓台灣更美好
    民眾黨花蓮大眾走 屯田練兵紮根基層
    2022/06/24 12:49

    民眾黨花蓮大眾走 屯田練兵紮根基層

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    張亞中指「傅黨」獨大 國民黨花蓮縣黨部反駁
    2022/06/22 00:17

    張亞中指「傅黨」獨大 國民黨花蓮縣黨部反駁
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播