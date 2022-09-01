綠營陳財能登記參選 拚花蓮艱困選區「首席議員」

陳財能（前排右3）今早前往花蓮選委會登記，支持者到場力挺。（陳財能競選團隊提供）

2022/09/01 14:45

〔記者王峻祺／花蓮報導〕從事公共政策超過30年的民進黨籍陳財能，今年投入花蓮地方選舉，力拚民進黨72年來在花蓮縣第二選區的首席議員，並將聚能戰車從台北龍山寺開往花蓮，象徵「元帥東征」，今早前往選委會登記，還有藝術家獻唱，為他登記祈福「凍蒜！」

陳財能自宣布參選後，對外表示自己要為花蓮帶來政治新氣象，讓花蓮不再是後山，同時效法當年民進黨前主席黃信介「元帥東征」，拿下立委精神，為民進黨搶下72年來，首席花蓮縣第二選區議員。

請繼續往下閱讀...

登記前夕，他開著聚能戰車選擇從龍山寺出發，目的是要將台灣民主聖地所聚積的能量帶回花蓮，更重要的是翻轉這塊自威權時代，就被把持至今的土地。

陳財能今早駕駛聚能戰車前往選委會登記，好友花蓮紳士邱鴻洲特別獻唱「You Raise Me Up」、阿美族藝術家NIKAR吟唱「聚能祈福」，為他登記祈福；東社花蓮社長吳建銘及新城青年、花蓮好子弟、台灣正能量YouTuber八炯（溫子渝）也現身力推。

網紅八炯說，花蓮缺少留住年輕人誘因，缺少AI人工智慧、區塊鏈、雲端計算、大數據分析，陳財能推出的政策正好是花蓮在地青年所需要的，因此自己特別從金門趕回來支持他登記。

陳財能隨後也在選委會外發表政見。他說，第一要翻轉花蓮、民主聚能，推翻炒股小傅夫妻、嚴拒家族政治，要建立良善的政黨政治。第二、引頭路、拼出路，財能要翻轉花蓮，帶領花蓮走出後山，成為台灣走向國際的前鋒。第三、引進ABCD新經濟，讓花蓮年輕人回家，為花蓮年青人建構一條向未來發展的新時代道路。

陳財能發表政見。（陳財能競選團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法