批張善政硬拗很丟臉 民進黨團：別躲在宏碁後面

國民黨桃園市長參選人張善政被媒體爆出涉入抄襲爭議，民進黨立法院黨團１日舉行記者會表示，蒐集資料不等於報告可以抄襲，立委羅致政痛批張善政打模糊仗、「烏龍踅桌」、「身為教授很丟臉」。（記者廖振輝攝）

2022/09/01 14:28

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政曾向農委會申請5736萬元研究經費，卻涉及抄襲爭議。立法院民進黨團今（1日）批評，資料蒐集不代表報告能夠抄襲，張善政身為教授硬拗很丟臉，別躲在宏碁跟研究團隊背後，宏碁也可能是無辜的。

民進黨團今召開「資料蒐集≠報告抄襲，張教授身影歪？」記者會，民進黨立委羅致政呼籲，張善政別躲在宏碁和團隊後面，身為計畫主持人有百分之百責任為瑕疵講明白，資料蒐集不代表報告能夠抄襲。根據媒體披露張善政研究報告的5大抄襲類型，包含抄襲商業週刊、英文資料直翻中文照抄、簡體字轉成繁體字全文照抄、剽竊各類專業文章論文、複製農委會網站期刊和經濟部新聞稿。

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「抄襲就是抄襲！還不斷以煙霧彈模糊焦點」羅致政說，張善政的確犯下重大抄襲行為，沒有適當夾註或引註當然就是抄襲。一個高達5千多萬元經費的研究案對人文學者來說是「天文數字」，對比抄襲更是有相對剝奪感。宏碁也可能是無辜的，尤其傷害宏碁的不是別人，而是這個沒照規矩從事研究計畫的張善政團隊。

黨團副書記長王美惠表示，張善政今早已完成登記參選，但他身為教授很丟臉，一點道德都沒有，好的說是他的、壞的卻要大家問宏碁，但宏碁是一間認真事業的大公司，呼籲張善政認錯就好、不要硬拗，桃園人要看清楚他的人品。

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