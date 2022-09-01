台南市長選戰》登記前一刻 商毓芳宣布「停止參選」

無黨籍台南市長參選人商毓芳，今天宣布停止競選。（商毓芳競選辦公室提供）

2022/09/01 13:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長選戰變成「4搶1」了！原預定今天下午登記參選的無黨籍市長參選人商毓芳，在登記前一刻，發表「停止參選」聲明，並且感謝支持者的鼓勵，她將會繼續為「商滿生紀念館」奉獻努力。

商毓芳表示，8月24日染疫確診至今第9天，目前身體還沒痊癒，但無大礙，只是暫時失去嗅覺，體力較差需要多休息，自從7月15日宣佈參選台南市長選舉以來，特別感謝辦公室這一群有理想有創意的年輕人，願意陪伴共同前進。

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商毓芳表示，確診隔離的日子讓她沉澱反省，理解自己仍有諸多不足，衡量目前的身體狀況和匱乏的財務，「個人參選台南市長的行動必須到此告一個段落」。

商毓芳說，「當選市長不是我的夢想，參選市長是因為我們不能失去勇敢的心」，年過50的她總是想，能為自己血脈相連的台南做些什麼，如果不做會後悔。回到台南成立「商滿生紀念館」，帶著年輕人一起整理這間美麗但老朽的屋子，共同發掘這座城市的傷㾗與榮光，也像是在整理自己承載的命運，這些日子以來，感到相當的踏實也得到許多教導。

「商滿生紀念館」創辦人的商毓芳也表示，感謝大家對一個政治素人的友善與期許，「深刻感受到台南對我的疼愛，以及台灣人給我勇氣與嘉許，我會照顧好自己」，讓自己更有能力，也會一直在「商滿生紀念館」歡迎大家光臨。

台南市長選舉戰役，民進黨黃偉哲、國民黨謝龍介、無黨籍許忠信都完成登記參選，無黨籍林義豐則預定明（2）日至南市選委會登記。

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