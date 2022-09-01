登記參選 張善政︰民進黨讓民眾失望甚至唾棄

國民黨桃園市長參選人張善政（中）由黨籍民代陪同前往桃園市選舉委員會登記。（記者周敏鴻攝）

2022/09/01 14:06

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政上午前往桃園市選舉委員會登記，他說，疫苗採購失當、相關公文書要封存30年，中國飛彈越過我們頭上而官員第一時間噤不發聲，力推「中介法」要牽制網路言論，提名沒誠信候選人還用全黨力量打擊學術尊嚴，一而再，再而三，讓民眾對民進黨的期待，變成失望、甚至唾棄。希望支持者一條心，讓他當選，一起未來更好的桃園打拚。

張善政昨由多位黨籍民代陪同，曾爭取國民黨提名參選桃園市長的立委呂玉玲、前台北市議員羅智強，也與桃園市議會議長邱奕勝共同高喊「善哥打拚，桃園翻新」。

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張善政說，民眾都有一個共同的願景，就是桃園不要被黨派不好的力量捆綁，應向上提升。他決定參選時，有人警告他會被民進黨用國家機器不擇手段抹黑，但他不懼怕，例如近日有人透過媒體放話，說他10多年前在宏碁集團主持的標案報告裡涉及抄襲，他沒迴避、沒閃躲，很快就澄清事情的原委，甚至主動call-in到節目去還原真相。

「我是學土木工程的，將來我會是一個建設的市長！」張善政說，他當選後會讓桃園市的建設「安全無虞」不容忍偷工減料，且會注重城市美學，打造非常漂亮的桃園，不容忍偷工減料，甚至造成我們市民生命財產損害的公共工程；他過去曾在宏碁、Google等國際級的科技大公司任職，將利用科技專業、國際視野，引進更多國外創新產業到桃園，讓桃園產業提升、經濟繁榮，桃園子弟將不再須要到外地去工作。

邱奕勝強調，他與議員團隊都是一條心，全力支持張善政進入桃園市政府；羅智強說，張善政專業、正派、人格操守，絕對禁得起檢驗。民進黨開啟「瘋狂趙高」的指鹿為馬模式，針對張善政的所有抹黑都是雞蛋裡挑骨頭，重點不是雞蛋裡有骨頭，而是對方想把雞蛋打破。他相信張善政是鐵蛋、鑽石蛋，不怕民進黨雞蛋裡挑骨頭。

國民黨桃園市長參選人張善政（左2）由桃園市議會議長邱奕勝（左1）陪同前往桃園市選舉委員會登記。（記者周敏鴻攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（中）由桃園市議會議長邱奕勝（左2）等人陪同前往桃園市選舉委員會登記。（記者周敏鴻攝）

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