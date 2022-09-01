為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨南市議員第二選區分裂 蔣琦君和夫婿王平川退黨參選

    蔣琦君（右）與夫婿王平川（左）提聲明宣步退黨，並雙雙辭去台南市政府市政顧問，蔣琦君隨即以無黨籍登記參選議員。（記者楊金城攝）

    蔣琦君（右）與夫婿王平川（左）提聲明宣步退黨，並雙雙辭去台南市政府市政顧問，蔣琦君隨即以無黨籍登記參選議員。（記者楊金城攝）

    2022/09/01 14:21

    〔記者楊金城／台南報導〕民進黨在台南市議員選舉第二選區出現分裂，參選黨內議員初選落敗的蔣琦君今天（1日）與夫婿王平川宣布退黨參選，並雙雙辭去台南市政府市政顧問，蔣琦君隨即在支持者陪同下前往選委會以無黨籍登記參選。

    民進黨在第二選區提名蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡，國民黨提名方一峰、無黨陳昆和拚連任，還有台灣基進的黃建昌，加上蔣琦君，有7人參選，其中女性參選就有4人撐起半邊天，第二選區選情格外受到注目。

    王平川本屆（第三屆）議員選舉獲民進黨提名，拿到5344票落選，下屆推出其妻蔣琦君參加黨內議員初選但落敗。

    王平川曾任民進黨台南市黨部佳里區主任，蔣琦君曾任民進黨市黨部婦女部主任，對黨務和爭取地方建設出力甚多，夫婦決定退出民進黨形容是痛苦的決定。

    王平川質疑黨內議員初選不公平，但他說，含淚分手，互道祝福，對民進黨有感情，退黨也絕不口出惡言。

    蔣琦君說，多年來走訪基層，了解民眾的建設需求，在選民鼓勵勸進下，決定以無黨籍走自己的路，第二選區的現任者大多是選民的阿公阿嬤時代就擔任議員至今，換人做做看，改變大北門的未來。

    無黨籍參選下屆台南市長的許忠信、林義豐今也到場力挺蔣琦君退黨參選。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播