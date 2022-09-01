民進黨南市議員第二選區分裂 蔣琦君和夫婿王平川退黨參選

蔣琦君（右）與夫婿王平川（左）提聲明宣步退黨，並雙雙辭去台南市政府市政顧問，蔣琦君隨即以無黨籍登記參選議員。（記者楊金城攝）

2022/09/01 14:21

〔記者楊金城／台南報導〕民進黨在台南市議員選舉第二選區出現分裂，參選黨內議員初選落敗的蔣琦君今天（1日）與夫婿王平川宣布退黨參選，並雙雙辭去台南市政府市政顧問，蔣琦君隨即在支持者陪同下前往選委會以無黨籍登記參選。

民進黨在第二選區提名蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡，國民黨提名方一峰、無黨陳昆和拚連任，還有台灣基進的黃建昌，加上蔣琦君，有7人參選，其中女性參選就有4人撐起半邊天，第二選區選情格外受到注目。

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王平川本屆（第三屆）議員選舉獲民進黨提名，拿到5344票落選，下屆推出其妻蔣琦君參加黨內議員初選但落敗。

王平川曾任民進黨台南市黨部佳里區主任，蔣琦君曾任民進黨市黨部婦女部主任，對黨務和爭取地方建設出力甚多，夫婦決定退出民進黨形容是痛苦的決定。

王平川質疑黨內議員初選不公平，但他說，含淚分手，互道祝福，對民進黨有感情，退黨也絕不口出惡言。

蔣琦君說，多年來走訪基層，了解民眾的建設需求，在選民鼓勵勸進下，決定以無黨籍走自己的路，第二選區的現任者大多是選民的阿公阿嬤時代就擔任議員至今，換人做做看，改變大北門的未來。

無黨籍參選下屆台南市長的許忠信、林義豐今也到場力挺蔣琦君退黨參選。

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