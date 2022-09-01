南投縣議員選戰 綠營正妹林友友代父出征、3人尋求2連霸

南投市民代表張雅琪（右）登記轉戰南投縣議員選舉。（記者謝介裕攝）

2022/09/01 13:36

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨連任5屆的南投縣議員林永鴻，此次未挑戰6連霸，而是改由正妹女兒林友友「代父出征」，年約24歲的她，雖然年輕，但對於家鄉、台灣這片土地的認同感相當強烈，哪怕在美國南加州大學完成學業後，也毅然決然回到台灣，並希望以自己所學的長照專長，為地方貢獻一己之力，她能否如願完成世代交替接下爸爸議員的棒子？也備受各界關注。

南投縣議員選舉總共區分8個選區，合計應選37席，據縣選委會統計至昨日止，第6及第8選區尚無人登記，第1選區（南投、名間）應選10人，包括從南投市民代表轉戰縣議員的張雅琪在內，目前登記人數最多已達20人，也被外界視為超級戰區。

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林友友則是參與第2選區（草屯、中寮），應選8席，目前有4人登記；第3選區（集集、水里、魚池及信義），應選4席，目前有4人登記；第4選區（竹山、鹿谷），應選5席，目前有4人登記；第5選區（埔里、國姓及仁愛），應選7席，目前有6人登記；第7選區信義原住民應選1席，目前有1人登記。

林友友說，她在高中時期便開始跟著媽媽到社區做志工，在大學選填志願時，也如願考上自己心目中的第一志願長照相關科系，如今返鄉參選，便是希望以自己的專才照顧家鄉的長輩，並提升南投的軟實力，加速e化流程，讓南投觀光跟經濟能劃上等號，讓年輕世代知道回鄉發展除了能陪伴家中父母等長輩外，還能有穩定的工作及收入，希望鄉親能給她進入議會殿堂為民喉舌、謀福的機會。

此外，民進黨縣議員王秋淑、陳宜君、葉仁創等3人，算是同梯次的同袍，今日也一起聯袂參與登記，朝尋求議員2連霸的目標打拼。

民進黨南投縣議員王秋淑（右至左）、葉仁創及陳宜君等3人，朝向議員2連霸目標努力。（記者謝介裕攝）

民進黨南投縣資深議員林永鴻將由其女兒林友友「代父出征」角逐議員選戰。（圖由林友友提供）

南投縣議員選舉中，正妹林友友將「代父出征」角逐議員。（圖由林友友提供）

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