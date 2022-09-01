柯建銘左批林耕仁做自己事業 右打高虹安空降、臨時抱佛腳

民進黨立院總召柯建銘今天在市長參選人沈慧虹登記市長選舉時左批林耕仁做自己事業、右打高虹安是空降、臨時抱佛腳。（記者洪美秀攝）

2022/09/01 13:06

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨立法院總召柯建銘今天陪黨提名的市長參選人沈慧虹到市選委會登記時，左批國民黨、右打民眾黨，柯建銘說，沈慧虹的專業是其他參選人難以望其項背，更質疑民眾黨的立委高虹安、新竹市議員林耕仁完全「缺席」新竹市的進步，都是為了選舉才空降、昨天才在辦考察、根本是臨時抱佛腳。

柯建銘說，這次市長選戰他有絕對的信心，因為沈慧虹是參選人中最認真、最有執行力，且唯一有城市治理的經驗者，過去她穿梭新竹大街小巷，解決了公道三難題，未來新竹要繼續中央與地方的「大合作時代」，包含五楊高架向南延伸、大車站、輕軌與台大新竹分院湳雅院區等大建設，只有沈慧虹能延續。

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柯建銘也批評，高虹安與當了6屆議員的林耕仁，過去在城市的進步上完全缺席，林耕仁過去只在做自己的事業、跑紅白帖，不是專業政治工作者。而高虹安更是選舉才來空降，講空話、作文比賽寫臉書；且臨時抱佛腳，昨天才開始考察新竹建設。柯建銘強調，作秀不是新竹市民要的城市治理，為了城市的進度，呼籲市民集中選票支持新竹隊，延續新竹光榮城市政績。

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