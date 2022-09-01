「泛新潮流」彰化新芽聯盟同框登記 陳素月：力拚5人全上

立委陳素月（前排中）今陪同彰化新芽聯盟成員完成縣議員參選登記，籲請鄉親支持，5人全上入主議會，成為新活水、新動力。（記者張聰秋攝）

2022/09/01 13:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕「青年挺秀芳、新芽顧家鄉」！民進黨提名的彰化縣議員23位參選人當中5人共組「新芽青年聯盟」，今天他們在立委陳素月的陪同下完成選舉登記，宣告正式披上綠色戰袍接受挑戰。陳素月呼籲鄉親，年輕人是政治的新活水，懇請大家讓5人全上入主議會，成為支持縣長參選人黃秀芳最佳的後盾。

5人各是爭取連任縣議員張欣倩（4選區）、洪騰明（8選區）以及3位新人楊子賢（1選區）、藍駿宇（2選區）、劉珊伶（5選區），他們有學生時代就因關切公民議題接觸政治，或出社會後擔任國會助理，開始服務選民，接受民進黨新潮流系培植，政壇視為「泛新潮流系」。

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陳素月說，5人都是有經驗、有抱負、有熱情的年輕人，未來以年輕人的角度為年輕人發聲福利，而民主與政治工作的領域，需要更多青年參政，才能為民主政治注入活水，也是台灣民主更進步的續航力，透過年輕人的努力，彰化會更進步。

楊子賢表示，新芽成員是最懂青年、挺青年的參選人，他們最關心青年發展、改善弱勢困境、捍衛土地正義、重視文化紮根、守護生活環境，彰化過去4年在王惠美的任內，提不出新的政策願景、執政失能、縣政空轉，希望這次在黃秀芳的帶領之下，與新芽成員分進合擊，透過創新思維與專業政見，爭取縣民的支持。

打出「新世代、拚未來」的競選主軸藍駿宇表示，新芽是青年世代的大集結，為投入地方改變的契機，他們作為青年世代，懷抱打造世代共好的彰化、共好的台灣，大家一起顧家鄉，拚未來。

4年前議會最年輕當選的張欣倩指出，新芽參選人都是幕僚世代出身，深具經驗與實力，相信每個人都能成為議會「即戰力」，與黃秀芳一起努力，爭取選民肯定與支持。

擔任國會助理8年的劉珊伶表示，黃秀芳提出的1鄉鎮1公托的育兒政策，就是對年輕家庭的照顧，她返鄉紮根，相信黃秀芳能為彰化的婦幼環境帶來改變，自己也將婦幼安居作為參選議員的重要訴求，期許能給孩子美好的未來。

爭取連任洪騰明說，他出身基層、彰化成家立業，最了解在地青年的需求，彰南的交通建設、產業發展、如何讓青年留鄉安居成家立業，都是地方相當關心的議題，2018年初次參選並獲遞補議員為大家服務，這次會全力以赴爭取大家支持，盼由團結勝選，為彰化帶來改變。

「新芽青年聯盟」今在立委陳素月（左3）陪同下完成參選縣議員登記，5人各是爭取連任縣議員張欣倩（左2）、洪騰明（右1）以及3位新人楊子賢（右2）、藍駿宇（左1）、劉珊伶（右3），都是幕僚世代出身，深具經驗與實力。（記者張聰秋攝）

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