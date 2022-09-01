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    南市議會評鑑公布 謝龍介低空掠過脫離待觀察名單

    台南議會觀察聯盟公布南市議會第7次定期會評鑑結果，共有穎艾達利等20位議員獲選優質議員。（圖由台南議會觀察聯盟提供）

    台南議會觀察聯盟公布南市議會第7次定期會評鑑結果，共有穎艾達利等20位議員獲選優質議員。（圖由台南議會觀察聯盟提供）

    2022/09/01 11:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南議會觀察聯盟今天公布南市議會第7次定期會評鑑結果，共有穎艾達利等20位議員獲選優質議員，另有6位待觀察議員。而這次代表國民黨參選市長的市議員謝龍介以原始成績60分出頭，低空掠過，脫離待觀察名單。

    台南議會觀聯盟表示，整體而言本會期議員出席、質詢狀況都較為積極，其中評選出優質議員共計20名，包含4位無黨籍議員穎艾達利、許又仁、陳昆和，黃麗招，11位民進黨籍議員蔡旺詮、呂維胤、蔡筱薇、陳怡珍、陳碧玉、李啓維、郭鴻儀、李偉智、沈震東、陳秋萍、沈家鳳，5位國民黨籍議員蔡育輝、林美燕、王家貞、林燕祝、尤榮智。

    待觀察議員部分，包含國民黨李文俊、張世賢，民進黨郭清華，無黨籍谷暮．哈就、曾信凱、謝財旺。其中，3名評為待觀察的無黨議員下屆均不再尋求連任。

    觀聯盟表示，有鑒於選舉期間有許多議員張貼評鑑優質議員的看板，該聯盟認為有必要特別針對過往5五次評鑑進行統計，來釐清真正的「優質」議員，其中包含1次預算會期未公布優質議員，其餘最高蟬聯4次優質議員包含穎艾達利、蔡育輝、蔡筱薇、李啓維、呂維胤、郭鴻儀、沈震東、林美燕、陳怡珍、許又仁，而蟬聯3次的則有蔡旺詮、李宗翰、林易瑩、陳碧玉、陳秋萍、王家貞、沈家鳳。

    台南公民智庫執行長黃建龍說，希望這些評鑑資料能夠提供給選民參考依據，在選舉的時候能夠作為輔助投票的指南。

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