批政府大肆舉債 藍委：遇緊急狀況將沒錢可用

立院國民黨團總召曾銘宗批評，民進黨政府將特別預算常態化大肆舉債，在蔡英文總統任期結束時，舉債會超過8兆元，僅剩4394億元可舉債，到時說有發生重大災難或緊急國防需要，將沒錢可用。（資料照）

2022/09/01 10:57

〔記者林良昇／台北報導〕112年度中央政府預算書近期送至立法院，立院國民黨團總召曾銘宗批評，民進黨政府將特別預算常態化大肆舉債，在蔡英文總統任期結束時，舉債會超過8兆元，僅剩4394億元可舉債，到時說有發生重大災難或緊急國防需要，將沒錢可用。

立院國民黨團今召開記者會，抨擊民進黨政府將特別預算常態化，大肆舉債，恐債留子孫，曾銘宗表示，預算法第83條規定，在國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次之重大政事可提出特別預算，蔡政府上任後，幾乎每年都編特別預算。

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曾銘宗指出，2017年通過前瞻基礎建設第1期、流域綜合治理計畫第3期、2018年通過前瞻基礎建設第2期、2019年通過新式戰機採購、2020到2021年通過4次防疫紓困特別預算、2021年通過前瞻基礎建設第3期、2022年通過海空戰力提升計畫採購，未來還會編列前瞻基礎建設第4期特別預算案，合計總數高達2兆1870億元。

曾銘宗說，截至今年7月底，1年以上債務餘額6兆3394億元，雖尚有舉債額度2兆2千億元，減除特別預算未來舉債額度1兆2870億元，只剩下9130億元，若再減除112年度的1736億元和近期提出的潛艦特別預算3千億元，僅剩下4394億元，未來若發生重大災難，國防有緊急需要時，會沒錢可用。

國民黨立委費鴻泰批評，政府每年都說還多少錢，但一直沒告訴大家又借了多少錢，幾年下來，還了一點錢又舉更多債，卻騙全國民眾說債務狀況很好，實際上是蔡英文總統執政8年，花了9年的錢。

費鴻泰表示，根據公債法規定，中央總預算及特別預算每年度舉債額度，不得超過其總預算及特別預算歲出總額15%，今年送來總預算舉債額度達到13.2%，若加上特別預算是否會超過15%？政府應說明清楚。

立院國民黨團書記長李德維提到，不是錢多事就辦得好，例如依據110年度前瞻特別預算執行情形，衛福部預算實現度只有23.88%，錢多到執行不出去；而蔡總統上台6年多，國債增加1.4兆元，已與前總統馬英九8年差不多，必須管控債務，不能無限制灑錢灑幣，對財政紀律非常危險。

曾銘宗表示，假設財政部對國民黨提出的指責有不同意見，歡迎財政部長蘇建榮跟國民黨辯論，到底是財政穩健還是快速敗壞，蘇建榮不要迴避。

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