為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批政府大肆舉債 藍委：遇緊急狀況將沒錢可用

    立院國民黨團總召曾銘宗批評，民進黨政府將特別預算常態化大肆舉債，在蔡英文總統任期結束時，舉債會超過8兆元，僅剩4394億元可舉債，到時說有發生重大災難或緊急國防需要，將沒錢可用。（資料照）

    立院國民黨團總召曾銘宗批評，民進黨政府將特別預算常態化大肆舉債，在蔡英文總統任期結束時，舉債會超過8兆元，僅剩4394億元可舉債，到時說有發生重大災難或緊急國防需要，將沒錢可用。（資料照）

    2022/09/01 10:57

    〔記者林良昇／台北報導〕112年度中央政府預算書近期送至立法院，立院國民黨團總召曾銘宗批評，民進黨政府將特別預算常態化大肆舉債，在蔡英文總統任期結束時，舉債會超過8兆元，僅剩4394億元可舉債，到時說有發生重大災難或緊急國防需要，將沒錢可用。

    立院國民黨團今召開記者會，抨擊民進黨政府將特別預算常態化，大肆舉債，恐債留子孫，曾銘宗表示，預算法第83條規定，在國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變、不定期或數年一次之重大政事可提出特別預算，蔡政府上任後，幾乎每年都編特別預算。

    曾銘宗指出，2017年通過前瞻基礎建設第1期、流域綜合治理計畫第3期、2018年通過前瞻基礎建設第2期、2019年通過新式戰機採購、2020到2021年通過4次防疫紓困特別預算、2021年通過前瞻基礎建設第3期、2022年通過海空戰力提升計畫採購，未來還會編列前瞻基礎建設第4期特別預算案，合計總數高達2兆1870億元。

    曾銘宗說，截至今年7月底，1年以上債務餘額6兆3394億元，雖尚有舉債額度2兆2千億元，減除特別預算未來舉債額度1兆2870億元，只剩下9130億元，若再減除112年度的1736億元和近期提出的潛艦特別預算3千億元，僅剩下4394億元，未來若發生重大災難，國防有緊急需要時，會沒錢可用。

    國民黨立委費鴻泰批評，政府每年都說還多少錢，但一直沒告訴大家又借了多少錢，幾年下來，還了一點錢又舉更多債，卻騙全國民眾說債務狀況很好，實際上是蔡英文總統執政8年，花了9年的錢。

    費鴻泰表示，根據公債法規定，中央總預算及特別預算每年度舉債額度，不得超過其總預算及特別預算歲出總額15%，今年送來總預算舉債額度達到13.2%，若加上特別預算是否會超過15%？政府應說明清楚。

    立院國民黨團書記長李德維提到，不是錢多事就辦得好，例如依據110年度前瞻特別預算執行情形，衛福部預算實現度只有23.88%，錢多到執行不出去；而蔡總統上台6年多，國債增加1.4兆元，已與前總統馬英九8年差不多，必須管控債務，不能無限制灑錢灑幣，對財政紀律非常危險。

    曾銘宗表示，假設財政部對國民黨提出的指責有不同意見，歡迎財政部長蘇建榮跟國民黨辯論，到底是財政穩健還是快速敗壞，蘇建榮不要迴避。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    112年總預算書送達立院 國民黨團先點名「這些部會」
    2022/08/31 18:46

    112年總預算書送達立院 國民黨團先點名「這些部會」
    明年度中央總預算史上最高 蔡英文：國力愈來愈強
    2022/08/26 17:42

    明年度中央總預算史上最高 蔡英文：國力愈來愈強

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    明年總預算3特色 蔡英文：史上最多國防預算提升防衛能力
    2022/08/26 13:15

    明年總預算3特色 蔡英文：史上最多國防預算提升防衛能力
    財政部：明年債務比率續降 距債限還有2兆空間
    2022/08/25 20:18

    財政部：明年債務比率續降 距債限還有2兆空間

    一腳踏進鬼門關 心房顫動會中風？
    明年中央政府總預算拍板！軍公教是否調薪未定
    2022/08/25 14:00

    明年中央政府總預算拍板！軍公教是否調薪未定
    政院明正式提出明年度2.7兆歲出總預算 反映3大施政主軸
    2022/08/24 12:17

    政院明正式提出明年度2.7兆歲出總預算 反映3大施政主軸
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播