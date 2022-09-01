接見亞歷桑納州長 蔡英文：台美共同產製民主晶片 創更大繁榮

蔡英文總統今接見美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）訪團。（圖擷取自蔡英文臉書影片）

2022/09/01 10:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在總統府接見來訪的美國亞利桑納州州長杜希（Doug Ducey）所率訪團來訪，雙方就高科技產業等相關領域的產學合作交換意見。總統表示，我們期待與美國攜手強化半導體體與高科技領域合作，打造更安全與更具韌性供應鏈，共同產製民主晶片，維護所有民主盟友的利益，並創造更大繁榮。

蔡英文說，近期美國各界有重要人士來台訪問，這些頻繁互動，讓台美關係在各方面更加緊密，杜希州長過去商界任職時來過台灣，歡迎這次以不同身分來台。杜希州長從商業跨入政界，堅定支持台美之間友好關係，並照顧台僑企業與台商，上任以來並致力將亞利桑納州打造為半導體與新創產業重鎮，還吸引許多重量級國際企業前往投資。2020年台積電前往亞利桑納州鳳凰城建立先進製程半導體晶圓廠，為台美合作打造供應鏈的指標性項目，並為台美關係帶來雙贏。

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總統也說，面對威權主義擴張與後疫情時代的經濟挑戰，我們期待與美國攜手強化半導體與高科技領域合作，打造更安全、更具韌性供應鏈，共同產製民主晶片，維護所有民主盟友利益，並創造更大繁榮。

她提到，台灣與亞利桑納州在國防安全議題有許多合作，包括歷任高華德、馬侃等聯邦參議員，在世時都是台美關係的堅定支持者，亞利桑納州還是我們F16戰機飛官的訓練基地。期待台灣與亞利桑納州在教育、文化、經貿與科技等方面有更深入合作，台灣與美國都是共同捍衛印太和平穩定的重要盟友。

杜希州長致詞說，很榮幸與蔡總統會面。過去幾天他率領經貿訪團，很開心能在美國商機日發表談話，並與台灣商界領袖進行討論。台灣與亞利桑納州共享經濟方面強項，尤其在科技與先進製造業，並且都是全球半導體的領導者。他在5年前榮幸與台積電領導團隊於鳳凰城會面，討論許多可能的合作機會，現在台積電要在鳳凰城投資120億美元興建新的半導體廠，創造2千個工作機會，現也有數百位新招募員工在台受訓，準備回到美國工廠工作。

杜希說，亞利桑納州致力提升與台灣關係，他上月簽署法案，要在台灣設立對外貿易辦事處，以亞利桑納州的活躍商業生態，加上台灣產業創新能力，是雙方合作的致勝法則，希望可以持續拓展，而雙方夥伴關係也不只在商業合作，我們夥伴關係奠基在友誼與信任，這並累積了數十年，亞利桑納州將致力守護共享價值與友誼，並支持台灣，也希望拓展未來更多可能合作機會。

總統府說，杜希州長此行為2015年上任後首度訪台；這是繼上週印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）率團訪台後，兩週內再度迎接美國州長來台訪問。

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