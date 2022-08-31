夏立言訪中虧大了！范世平：中國20天讓國民黨「唾面自乾」6次

范世平臉書發文分析，中國20天內讓國民黨連續唾面自乾6次，夏立言此次行程待遇甚至不如前主席洪秀柱，「真是丟臉丟到家了」。（資料照）

2022/08/31 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席夏立言在共軍軍演之際執意訪中，引發許多爭議。台灣師範大學東亞學系教授范世平昨天（30日）發文分析，中國20天內讓國民黨連續唾面自乾6次，夏立言此次行程待遇甚至不如前主席洪秀柱，「真是丟臉丟到家了」。

范世平在臉書貼文說，8月5日中國對台灣發射11枚東風飛彈，夏立言卻挑在這天前往陸委會，申請赴中訪問的行程，讓他不禁質疑「夏立言選在這麼敏感的時刻訪中的目的為何？難道是中國的刻意要求？」這是國民黨第一次的唾面自乾。

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范世平指出，夏立言10日早上準備出訪，中國即時公布「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」，等於是要國民黨為此白皮書背書；對於習近平在2019年提出的「九二共識就是一國兩制」、「一國兩制台灣方案」，朱立倫必須硬吞下來，這是國民黨第二次的唾面自乾。

范世平說，夏立言入境後，竟還要隔離10天，而沒有「外交泡泡」，然而洪秀柱在今年2月受邀參加北京冬季奧運時，卻有「外交泡泡」，高下立判，親疏有別，這是國民黨第三次的唾面自乾；國民黨大陸事務部主任林祖嘉17日在廈門以視訊參加了「兩岸關係研討會」，國台辦主任劉結一在林祖嘉的面前痛罵民進黨、台灣與美國，林祖嘉只能默默聽訓，毫無反駁餘地，而且與會者的桌上都有一本「統一白皮書」，根本是吃盡林的豆腐，這是國民黨第四次的唾面自乾。

范世平接著說，夏立言24日晚間會面中國海協會會長張志軍，張志軍稱中國對台軍演是「正義之舉」與「打擊台獨」，夏立言只能默默吞下，然而中國竟然同一天宣布在26至27日於距離新竹僅140公里的福建海域實彈射擊，完全不給夏面子，這是國民黨第五次的唾面自乾。

夏立言25日與國台辦副主任陳元豐會面，竟然不是與劉結一會面，范世平指出，如果是朱立倫訪中，因為是國民黨黨主席，對岸當然是中國共產黨總書記習近平，而夏立言是國民黨副主席，中國起碼應該派中共7位政治局常委其中的一位與他見面，而劉結一只是中共中央委員會委員（中共第十九大時有204人），還不是中央政治局委員（中共第十九大時有25人），更遑論不是中央政治局常委，結果夏立言還沒見到，最後只能見到連中共中央委員會候補委員都不是的陳元豐。范世平對此不禁直呼「真是丟臉丟到家了」，這是國民黨第六次唾面自乾。

范世平說，如果自己是夏立言，當然會拒絕見陳元豐，因為對方位階太低，頂多派個同行的大陸事務部主任林祖嘉敷衍一下，而且林祖嘉的職位與劉結一同等級，還高過陳元豐，「夏這次訪中被中國惡整，又拿不出什麼具體成果，還被國內輿論痛批，被美、日質疑，真是『賠了夫人又折兵』。」

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