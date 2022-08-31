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    林佳龍：當選後擴大敬老卡功能 可搭火車小黃、上運動中心

    新北市長參選人林佳龍承諾當選後擴大敬老愛心卡使用項目。（記者翁聿煌攝）

    新北市長參選人林佳龍承諾當選後擴大敬老愛心卡使用項目。（記者翁聿煌攝）

    2022/08/31 22:04

    〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天參加「新北大翻新、議員作伙拚」中和場，他向支持者承諾，未來當選新北市長，會擴大「敬老愛心卡」使用功能，可以搭計程車、火車，以及上運動中心，配合65歲以上免費做假牙福利，「要讓老人家出門滿面春風」。

    林佳龍今天行程滿檔，下午到中和與競選連任議員張志豪同台，同時有立委江永昌和林楚茵、議員何博文等人站台，一起拉抬綠營年底市長和議員選戰聲勢，林佳龍到場時，滿場旗幟飛舞，凍蒜聲不斷，林佳龍細數交通部長任內為中和地區爭取的建設，他說，為解決中和的交通瓶頸，當選後第一件事就是「增設北二高中和交流道的上下匝道」，獲得滿場熱情掌聲。

    林佳龍指出，新北市是六都平均人均社會福利預算最低的直轄市，因此，他當選後會努力為長輩爭取更多福利，他在現場簽署承諾政見，當選後會擴大「敬老愛心卡」的使用功能，包括可以搭計程車、火車，以及上運動中心，並且配合65歲以上免費做假牙福利，「要讓老人家出門滿面春風」。

    林佳龍隨後拜訪永和知名月餅店「王師父」，與立委林楚茵、議員羅文崇一起製作月餅，林佳龍說，永和是美食天堂，他當選後會以舉辦美食節的方式推廣在地美食，打響新北市的名聲。

    新北市長參選人林佳龍（右二）直播推廣永和在地美食。（記者翁聿煌攝）

    新北市長參選人林佳龍（右二）直播推廣永和在地美食。（記者翁聿煌攝）

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