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    首頁　>　政治

    談松山機場遷移 柯文哲：機場捷運效益差

    台北市長柯文哲出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」。（台北市政府提供）

    2022/08/31 18:49

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今（31）日下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂―2022暑期市政體驗營」，與大學生談論討能源政策、松山機場遷移、東西區門戶計畫相關問題，滿是批評；他認為，政府沒誠實面對能源問題，談到松機遷移也批評機場捷運線因為複雜政商關係，亂七八糟、效益差，當年為何做這麼奇怪的決策。

    柯文哲說，替代能源太複雜、太專業，一直沒有誠實面對問題，到底台灣能源怎麼解決，Google台灣資料中心移到台灣，真的是台灣那麼厲害嗎？台灣並不是能源最豐富的國家，電費又便宜，像是台積電設在台灣有時是變相政府補助，台積電用掉台灣總電量的5%，一家台積電約是花蓮加台東總用電量乘以3倍，耗電量非常高，難怪高耗電產業都跑來台灣。

    柯文哲直言，他對天然氣有意見，天然氣比燒煤炭乾淨、每一度差8毛錢，但天然氣存量只有11天，台灣發電量50%來自天然氣，這是國安危機，「我如果是中共封鎖台灣11天，沒有電用你就垮了」，天然氣儲量要長期不太容易。

    至於松山機場遷移，柯文哲批評，桃園機場本來就有第3跑道，因為複雜政商關係沒用，最後在靠海邊增加第3跑道，如果當年青埔高鐵桃園站往西移5公里，台北站到桃園機場只要17分鍾，根本不用蓋現在的機場捷運線，如果要蓋機場捷運線就不要彎來彎去，這個國家就是有複雜政商關係，無法純粹科學討論，所以機場捷運線亂七八糟。

    柯文哲說，如何建立對的事情可以被執行的國家才是最困難，政治只有3個原則，對的事做、不對事情不要做、認真做，但現在最大問題對的事情不能做，不對的事情一直做、政府又很懶惰。其實桃園機場第三跑道沒有也可以，還有台中機場、小港機場，透過高鐵把進出境疏散到台中、高雄也夠，不一定要從桃園出去。

    柯還說，桃園機場第3跑道第3航廈蓋完，如何把松山機場運量移到桃園機場，機場捷運線又要怎麼處理，機場捷運線效益很差，有的是每站停、有的要直達，技術上很困難。什麼叫回扣，「為了你賺一塊錢、讓國家虧掉10塊錢」，為了少數人利益，犧牲國家大多數人長期的利益，當年為什麼做這麼奇怪決策。

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