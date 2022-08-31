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    政院控管中央機關總員額 108至112年精簡13633人、精簡率8.9％

    行政院控管精簡中央機關總員額，108到112年精簡13633人。（翻攝自明年度中央政府總預算書）

    行政院控管精簡中央機關總員額，108到112年精簡13633人。（翻攝自明年度中央政府總預算書）

    2022/08/31 17:43

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院明年度中央政府總預算案今天送請立法院審議，中央控管並精簡人力，根據預算書顯示，政院人事行政總處提出「中央政府總員額運用狀況專案報告」指出，112年度中央機關的預算員額為14萬34人，108年至112年精簡1萬3633人，精簡率8.9%。

    根據「中央政府機關總員額法」，該法施行後，行政院人事主管機關或單位每4年應檢討分析中央政府總員額狀況，釐定合理精簡員額數，於總預算案中向立法院提出報告。政院人事行政總處為行政院指定之員額管理專責機關。

    這份專案報告指出，自108年以來，人事總處是在兼顧機關業務推動及政府總體資源分配角度，合理精實運用有限的人力資源，其推動之重要員額管理作為，包含檢討總員額法所定員額適用範圍及高限、授權教育部依員額管控機制合理配置專業人力、辦理員額評鑑與重點業務區塊實地訪視、鼓勵機關加速減列超額與事務性人力，及充實重點業務人力與協助機關適切依業務屬性配置員額等，以確實有效精簡機關未運用缺額及超額員額，並以員額重新分配概念，調整支應於各機關重大業務需要，增減相抵後，108年至112年仍精簡1萬3633人，精簡率8.9%。

    108年至112年總員額法範圍預算員額主要減少原因，包括減列超額預算缺額、自行檢討減列非超額預算缺額；配合總員額法修正，衛福部及退輔會會所屬醫院預算員額不再適用該法；海委會及所屬機關軍職人員不適用總員額法；配合省級機關業務移撥金門縣政府，預算員額改以地方政府預算編列。

    至於這5年之間部分機關預算員額增加主因則包括因應新設機關、單位或組織改制，增加必要人力，例如數位發展部成立；飛航安全調查委員會改制國家運輸安全委員會、農田水利會改制公務機關等組織改制；因應重大政策需要，增加必要人力，如司法改革、檢察、矯正、教育、毒品防制、運輸安全、邊境檢疫及查驗、食安、資安、海洋、勞動、社會安全等。

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