李文忠出席美國退伍軍團協會年會 致詞強調歷史姑息教訓

退輔會副主委李文忠於30日出席美國退伍軍團協會（AL）全國年會致詞。（退輔會提供）

2022/08/31 17:11

〔記者吳書緯／台北報導〕退輔會副主委李文忠於30日出席美國退伍軍團協會（AL）全國年會，致詞提及中國軍演破壞台海現狀，讓美國及民主國家政府都不能接受，而歷史的教訓是英法姑息希特勒，結果爆發二戰，而北約姑息俄羅斯，結果爆發俄烏戰爭；如果民主同盟國家姑息習近平，結果不問可知，呼籲繼續通過支持中華民國決議文，並持續在美政府、國會發揮影響力。

退輔會今透過新聞稿指出，李文忠在美國時間30日出席美國退伍軍團協會（AL）今年於威斯康辛州密爾瓦基市所舉辦的全國年會，並代表退輔會主委馮世寬在聯合開幕大會致詞。

請繼續往下閱讀...

李文忠致詞感謝該會於2019年會史無前例地邀請蔡總統以視訊方式於大會致詞外，並感激該會每年通過支持中華民國決議文的作為。李文忠提及，中國在美國眾議院議長裴洛西訪台離境後，於台灣周邊展開軍演；接著中國又在兩美國國會訪問團離境後兩度實施軍演，不惜破壞台海現狀，其蠻橫霸道的程度，令美國及民主國家政府都不能接受。

李文忠表示，歷史的教訓是：英法姑息希特勒，結果爆發二次世界大戰。北約姑息俄羅斯，結果爆發俄烏戰爭。如果民主同盟國家姑息習近平，結果不問可知。

李文忠指出，總統蔡英文已宣示，自己的國家自己救，「我們不會屈服，一如烏克蘭，但我們也如烏克蘭一樣，無法獨立對抗中國侵凌」。因此，李文忠呼籲該會，繼續通過支持中華民國決議文，並以其龐大的影響力影響美國政府及國會，此舉不只保障台海和平，也是保障人類自由民主的生活方式。

李文忠隨後代表馮世寬頒贈總會長迪拉德代表退輔會最高榮譽的一等榮光專業獎章，以表彰總會長任期以來對於兩會交流的重大貢獻。

退輔會指出，「美國退伍軍團協會」成立於1919年，總會設於美國印地安那州印地安那波里斯市，會員人數約200萬人，現有55個區會。美國50州各有1個區會，外加華府特區、波多黎哥、法國、墨西哥、以及菲律賓地區共55個區會。各地區或郡設分會，全球共1萬5千個分會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法