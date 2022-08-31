騎機車迷航影片爆交通違規 林為洲「自首」不成捐出6000元罰款

國民黨新竹縣竹北市長參選人、立委林為洲（左）今天到新竹縣警局交通隊「自首」要求被罰但未果。（記者黃美珠攝）

2022/08/31 16:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天別人忙著登記參選，國民黨新竹縣竹北市長參選人林為洲卻忙著去新竹縣政府警察局交通隊「自首」，針對其臉書上傳的竹北市光明六路迷航影片內容多次違規一事，表示願意受罰，但因違規行為距今已逾7天，且檢舉人未具名檢舉，又未拍到車牌，警依規定未舉發，林為洲便轉將6000元罰款捐給華山基金會。

這起林為洲騎機車多次違規的爭議風波，是日前林為洲在自己的臉書粉專上架1支有關竹北光明六路如何讓人迷航的機車宣傳片，不料被眼尖網友發現他騎機車猶如馬路小霸王，多次違規，林為洲為此「自首」，表示願意被罰。

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縣警局交通隊表示，檢視林為洲臉書發布的騎車影片內容，其交通違規行為有紅線臨時停車、行駛人行道、行駛路肩、跨越槽化線、跨越雙白線、跨越雙黃線、超越停止線共7項，其中紅線臨時停車的違規有多處重複。

但警方查證發現，這支影片是在今年8月12日下午2點拍的，依道路交通管理處罰條例第7-1條、違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第23條的規定，林為洲交通違規行為的終了日不僅距離今天已超過7天，且檢舉人沒有留下基本資料、等於沒有具名檢舉，而且也沒有拍到車號，所以依規定不予舉發。

而林為洲認為，儘管製作影片初衷是為了凸顯竹北市的道路設計，不論行車路線、交通號誌，都對機車族不友善，希望透過他的實際騎乘彰顯出來而能獲得相關單位重視，以爭取機車族用路權益。但因團隊思慮不周，做了不好的示範，雖然警方最後依規定不予舉發裁罰，但他覺得內疚，所以決定把罰款金額共6000元捐給華山基金會，作為自己的1個警惕。

國民黨新竹縣竹北市長參選人、立委林為洲（左）今天帶著原始影片到新竹縣警局交通隊「自首」讓警方勘驗，主動要求受罰但未果。（記者黃美珠攝）

國民黨立委、新竹縣竹北市長參選人林為洲把6000元交通違規罰款改捐做公益。（圖由林為洲陣營提供）

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