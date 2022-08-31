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    澎湖最紅2座「護縣神山」 引爆年底百里侯攻防戰

    馬公市長葉竹林大陣仗對外說明，澄清菜園牡蠣殼山處裡始末。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長葉竹林大陣仗對外說明，澄清菜園牡蠣殼山處裡始末。（記者劉禹慶攝）

    2022/08/31 13:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖新近爆紅的2座「護縣神山」，一是菜園牡蠣殼山、另一則是紅羅垃圾山，引爆年底百里侯選舉攻防戰，馬公市長葉竹林今日公開說明，牡蠣殼主管機關是澎湖縣政府，並對縣府宣稱「躺平」市長說法保留法律追訴權。

    今年澎湖百里侯選戰，除了傳統藍綠對決外，由藍營現任縣長賴峰偉與綠營前縣長陳光復，進行命運第3度對決外，馬公市長葉竹林以無黨籍身分加入戰局，形成「三腳督」的激戰局面。陳光復已於昨日完成登記，今日賴峰偉則委託友人前往登記，葉竹林則將在明日上午9時30分前往登記。

    由於賴葉系出同門，都是出身國民黨系統，因此票源重疊，在三腳督激戰之局中，尋求棄保效應脫穎而出。明顯看出賴峰偉陣營先與葉竹林捉對廝殺，針對澎湖2座「護縣神山」展開議題對決，但綠營陳光復不願被邊緣化，也加入議題大戰。賴峰偉表示，馬公市公所不行，澎湖縣政府承擔；葉竹林則表示，前後兩任縣長不行，讓新人做看看；陳光復則說澎湖縣政府、馬公市公所不行，換人掌舵現新局。

    葉竹林今日在馬公市公所大動作反擊，認為牡蠣殼為事業廢棄物，主管單位為澎湖縣政府，補助經費又大小眼，赤崁土資場進場標準又刻意刁難，更痛批澎湖縣政府只會掩埋牡蠣殼，澎湖有多少地可以埋？葉竹林表示自己若當選縣長，將由縣府成立專責單位，首先制定廢棄蚵殼暫存場設置管理要點，再結合產官學三方意見將廢棄牡蠣殼再利用，研發高經濟產品，讓垃圾變黃金。

    尋求連任的現任縣長賴峰偉，委託友人完成登記。（記者劉禹慶攝）

    尋求連任的現任縣長賴峰偉，委託友人完成登記。（記者劉禹慶攝）

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