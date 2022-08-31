南投永興棄土場案許淑華提告 蔡培慧：真相愈辯愈明
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長選戰，今日藍綠雙方陣營針對南投市永興棄土場一案再度交鋒，國民黨縣長參選人許淑華委由競選總部總幹事曾明瑞及律師，前往南投地檢署按鈴控告民進黨縣長參選人蔡培慧涉及造謠、毀謗、意圖使人不當選等罪嫌。蔡培慧強調，永興棄土場案還在訴訟中，絕非許陣營所言是舊聞，且坦然面對被告，同時相信司法一定會做出公平、公正、公開的判決，還給她一個公道。
許淑華陣營發出新聞稿表示，蔡培慧曾多次指控許淑華擔任南投市長期間，委外的永興棄土場有掩埋含重金屬的有害廢棄物，實際上環保署早已證明，廢棄土場無毒的事實，但蔡培慧於8月1日上周玉蔻的節目及8月10日接受鄭弘儀訪問時，又胡亂指她當市長期間，將永興廢土場讓得標廠商傾倒有害廢土，且在她於29日完成登記成為南投縣長候選人後，依舊透過媒體造謠棄土場有毒，意圖使人不當選的目的不言而喻。
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許淑華說，過去立委選舉時，民進黨前立委湯火聖也曾以此案質疑她與公所同仁涉有圖利之嫌，但除了環保署環境檢驗所認定「不存在有害、有毒物質」外，又從檢方偵辦、起訴到法院判刑的過程，許與南投市公所同仁也都沒有被檢調機關調查或起訴，如今蔡培慧民調大幅落後，即使擁有博士高學歷，但為求翻轉選戰態勢，仍採取激進式抹黑，實不可取，遂訴諸法律捍衛本身權益，也希望兩人未來在對簿公堂時能好好說清楚。
蔡培慧指出，南投市永興棄土場案還在訴訟中，得標蔡姓商人是許淑華爸爸許天送的手下，許的弟弟也曾擔任廠商的保全人員，令人質疑是其弟是某種程度的護航、把關，也希望藉由司法審理、調查，讓真相能愈辯愈明，縣民也更能了解該案的來龍去脈，並相信司法最終也會還她清白與公道。
隨後，蔡培慧反擊表示，過去許淑華面對她或民進黨相關人士提問時，往往是不聞不問的冷處理，最近還會對她反向攻擊，不禁要問許淑華莫非是緊張了，這也代表選情低迷、有危機的非她而是許淑華。
此外，許擔任南投市長任內，也曾將花了約2000萬元經費打造的公園，在2年左右的時間廢掉，變成現在的南投縣議會辦公大樓，且未另覓適合親子遊憩的大型公園，不但有浪費公帑之嫌，且罔顧民眾權益，加上過去所做的民調、街訪也顯示，南投要改變、要進步是縣民共同的心聲，尤在今日她完成縣長參選登記後，更給了她及競選團隊無比的信心及力量，持續朝勝選目標邁進。