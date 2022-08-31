南投永興棄土場案許淑華提告 蔡培慧：真相愈辯愈明

國民黨南投縣長參選人許淑華競選總幹事曾明瑞（右）及律師，就南投市永興棄土場按鈴控告民進黨南投縣長參選人蔡培慧。（記者謝介裕攝）

2022/08/31 13:59

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長選戰，今日藍綠雙方陣營針對南投市永興棄土場一案再度交鋒，國民黨縣長參選人許淑華委由競選總部總幹事曾明瑞及律師，前往南投地檢署按鈴控告民進黨縣長參選人蔡培慧涉及造謠、毀謗、意圖使人不當選等罪嫌。蔡培慧強調，永興棄土場案還在訴訟中，絕非許陣營所言是舊聞，且坦然面對被告，同時相信司法一定會做出公平、公正、公開的判決，還給她一個公道。

許淑華陣營發出新聞稿表示，蔡培慧曾多次指控許淑華擔任南投市長期間，委外的永興棄土場有掩埋含重金屬的有害廢棄物，實際上環保署早已證明，廢棄土場無毒的事實，但蔡培慧於8月1日上周玉蔻的節目及8月10日接受鄭弘儀訪問時，又胡亂指她當市長期間，將永興廢土場讓得標廠商傾倒有害廢土，且在她於29日完成登記成為南投縣長候選人後，依舊透過媒體造謠棄土場有毒，意圖使人不當選的目的不言而喻。

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許淑華說，過去立委選舉時，民進黨前立委湯火聖也曾以此案質疑她與公所同仁涉有圖利之嫌，但除了環保署環境檢驗所認定「不存在有害、有毒物質」外，又從檢方偵辦、起訴到法院判刑的過程，許與南投市公所同仁也都沒有被檢調機關調查或起訴，如今蔡培慧民調大幅落後，即使擁有博士高學歷，但為求翻轉選戰態勢，仍採取激進式抹黑，實不可取，遂訴諸法律捍衛本身權益，也希望兩人未來在對簿公堂時能好好說清楚。

蔡培慧指出，南投市永興棄土場案還在訴訟中，得標蔡姓商人是許淑華爸爸許天送的手下，許的弟弟也曾擔任廠商的保全人員，令人質疑是其弟是某種程度的護航、把關，也希望藉由司法審理、調查，讓真相能愈辯愈明，縣民也更能了解該案的來龍去脈，並相信司法最終也會還她清白與公道。

隨後，蔡培慧反擊表示，過去許淑華面對她或民進黨相關人士提問時，往往是不聞不問的冷處理，最近還會對她反向攻擊，不禁要問許淑華莫非是緊張了，這也代表選情低迷、有危機的非她而是許淑華。

此外，許擔任南投市長任內，也曾將花了約2000萬元經費打造的公園，在2年左右的時間廢掉，變成現在的南投縣議會辦公大樓，且未另覓適合親子遊憩的大型公園，不但有浪費公帑之嫌，且罔顧民眾權益，加上過去所做的民調、街訪也顯示，南投要改變、要進步是縣民共同的心聲，尤在今日她完成縣長參選登記後，更給了她及競選團隊無比的信心及力量，持續朝勝選目標邁進。

國民黨南投縣長參選人許淑華就南投市永興棄土場案說明。（記者謝介裕翻攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧就南投市永興棄土場被告一事對外說明。（記者謝介裕攝）

民進黨南投縣長參選人蔡培慧在競選團隊陪同下，今日在南投縣選舉委員會完成縣長參選登記。（記者謝介裕攝）

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