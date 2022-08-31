為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴香伶：民眾黨是桃園人新選擇 不須含淚投票

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶率7位議員參選人完成登記成為候選人，並與支持者在選委會前造勢以營造氣勢。（記者謝武雄攝）

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶率7位議員參選人完成登記成為候選人，並與支持者在選委會前造勢以營造氣勢。（記者謝武雄攝）

    2022/08/31 13:43

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早率7位議員參選人完成登記成為候選人；賴香伶強調，民眾黨是桃園人新選擇，市民不再需要在藍綠之間選一個比較不爛或含淚投票，改變台灣要從桃園新政治開始，2022年九合一選舉相信是台灣翻轉、桃園翻轉最重要的時刻。

    賴香伶是在民眾黨立委張其祿、秘書長謝立功等人陪同下完成登記；賴香伶也提到，今天是民眾黨前進市府、市議會登記參選日，也感謝市民朋友對民眾黨新興政治力量支持，她們的登記代表桃園市民有新的選擇，不再需要在藍綠之間選一個比較不爛，民眾黨成立到今天3年，雖然資源不多，但大家相信改變台灣要從桃園新政治開始，2022年九合一選舉相信是台灣翻轉、桃園翻轉最重要的時刻。

    賴香伶說，民眾黨主張永續台灣必須要從政治興革，新的政治力量讓台灣不再陷於藍綠的泥淖，近5個月來她走遍13個區參加了300多場活動，拜會了400多位里長，握過的每一雙手也看到市民對民眾的期許，他們會更誠懇、更謙卑，讓新政治不再是曇花一現而是改變台灣新契機。

    賴香伶也提到，桃園是一個很年輕的城市，大家擔憂的桃園不只有高房價問題，還有非常多基礎建設不穩問題，所以民眾黨的議員候選人打造每一個監督機制的環節，讓桃園議會重新站上監督的角色。

    賴香伶表示，桃園有眾多的客家夥伴，也有勤奮的原住民朋友，更有移工朋友新住民朋友，桃園因此文化薈萃，上任後推出3C新桃園政策，包含機會CHANCE、城市便捷的CONVENIENT、文化扎根CULTURE讓台灣文化驕傲的當方就是桃園。

    民眾黨立委張其祿陪同賴香伶完成桃園市長參選登記。（記者謝武雄攝）

    民眾黨立委張其祿陪同賴香伶完成桃園市長參選登記。（記者謝武雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張善政研究計畫案涉抄襲 賴香伶：用與林智堅相同標準檢視自己
    2022/08/30 11:24

    張善政研究計畫案涉抄襲 賴香伶：用與林智堅相同標準檢視自己
    鄭寶清想循「黃珊珊模式」讓民眾黨推薦？ 賴香伶︰從未聽說
    2022/08/29 20:11

    鄭寶清想循「黃珊珊模式」讓民眾黨推薦？ 賴香伶︰從未聽說

    台灣資安風險遽增 VPN成網安必出招式
    拉抬賴香伶聲勢 柯文哲出席桃園募款餐會
    2022/08/26 22:41

    拉抬賴香伶聲勢 柯文哲出席桃園募款餐會
    賴香伶籲機捷導入1280+ 通勤省錢也提高運量
    2022/08/24 12:48

    賴香伶籲機捷導入1280+ 通勤省錢也提高運量

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播