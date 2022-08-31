賴香伶：民眾黨是桃園人新選擇 不須含淚投票

民眾黨桃園市長參選人賴香伶率7位議員參選人完成登記成為候選人，並與支持者在選委會前造勢以營造氣勢。（記者謝武雄攝）

2022/08/31 13:43

〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶今早率7位議員參選人完成登記成為候選人；賴香伶強調，民眾黨是桃園人新選擇，市民不再需要在藍綠之間選一個比較不爛或含淚投票，改變台灣要從桃園新政治開始，2022年九合一選舉相信是台灣翻轉、桃園翻轉最重要的時刻。

賴香伶是在民眾黨立委張其祿、秘書長謝立功等人陪同下完成登記；賴香伶也提到，今天是民眾黨前進市府、市議會登記參選日，也感謝市民朋友對民眾黨新興政治力量支持，她們的登記代表桃園市民有新的選擇，不再需要在藍綠之間選一個比較不爛，民眾黨成立到今天3年，雖然資源不多，但大家相信改變台灣要從桃園新政治開始，2022年九合一選舉相信是台灣翻轉、桃園翻轉最重要的時刻。

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賴香伶說，民眾黨主張永續台灣必須要從政治興革，新的政治力量讓台灣不再陷於藍綠的泥淖，近5個月來她走遍13個區參加了300多場活動，拜會了400多位里長，握過的每一雙手也看到市民對民眾的期許，他們會更誠懇、更謙卑，讓新政治不再是曇花一現而是改變台灣新契機。

賴香伶也提到，桃園是一個很年輕的城市，大家擔憂的桃園不只有高房價問題，還有非常多基礎建設不穩問題，所以民眾黨的議員候選人打造每一個監督機制的環節，讓桃園議會重新站上監督的角色。

賴香伶表示，桃園有眾多的客家夥伴，也有勤奮的原住民朋友，更有移工朋友新住民朋友，桃園因此文化薈萃，上任後推出3C新桃園政策，包含機會CHANCE、城市便捷的CONVENIENT、文化扎根CULTURE讓台灣文化驕傲的當方就是桃園。

民眾黨立委張其祿陪同賴香伶完成桃園市長參選登記。（記者謝武雄攝）

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