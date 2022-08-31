啟思民本基金會民調 逾6成不同意「數位中介服務法草案」

國民黨前主席、立委江啟臣成立的啟思民本基金會今公布一份臉書問卷民調，有超過6成民眾不同意通傳會（NCC）推出的「數位中介服務法草案」。（記者王藝菘攝）

2022/08/31 13:02

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前主席、立委江啟臣成立的啟思民本基金會今公布一份臉書問卷民調，有超過6成民眾不同意通傳會（NCC）推出的「數位中介服務法草案」，而在保護言論自由及防止虛假訊息的選擇上，5成6認為保護言論自由的重要性較高，更有超過6成民眾不滿意NCC表現，啟思民本基金會認為，NCC主委陳耀祥應下台負責。

啟思民本民本基金會今召開記者會，公布針對時事議題進行臉書問卷民調的「8月份民本調查報告」，針對NCC研擬的「數位中介服務法草案」，有12.8%非常同意、20.2%還算同意、15.2%不太同意、48.3%非常不同意﹔而對網路言論的「不實訊息」加上警語，有27.2%非常同意、26.8%還算同意、14.8%不太同意、27.7%非常不同意。

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對於「數位中介服務法草案」規定政府要設立財團法人管理網路假訊息，有過半的民眾認為這是養網軍﹔在網路平台發表言論，「保護言論自由」與「防止虛假訊息」哪項重要，有56.6%民眾認為保護言論自由較為重要、38.3%認為防止虛假訊息應優先。

民調也詢問民眾對於NCC的表現的滿意度，有6.1%非常滿意、23.3%還算滿意、25.4%不太滿意、40.5%非常不滿意﹔至於民眾對蔡英文政府在「保障言論自由」表現上，17.8%不太滿意、42.9%非常不滿意，表達不滿意的民眾超過6成。

江啟臣指出，在所有年齡層中，18到19歲的民眾最支持保護言論自由，高達62.5%，更有6成1中間選民不滿意蔡政府在言論自由的表現﹔民眾對於NCC的滿意度，比蔡政府滿意度還來的低，必須深刻檢討NCC的名聲和獨立性。

與會的主持人蔡詩萍則說，民進黨這次踢到鐵板，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌要得到警醒，但這議題還沒結束，若今年選舉結束後，是否會在立法院強行通過需要關注，在野黨必須視為重要議題。江啟臣認為，每位候選人都該表態是否支持百分之百的言論自由。

啟思民本基金會執行長黃子哲表示，此次民調結果是「二反一挺」，是「反中介法」、「反政府對網路強制監管」及「挺言論自由」，在年輕族群中強烈反彈，就算是民進黨的支持者，對NCC也高度不滿意，NCC主委陳耀祥若有羞恥心，要知所進退，儘快下台負責。

該民調執行單位為啟思民本基金會，調查對象為全國18歲以上的網路人口，在今年8月23日到8月28日，以Facebook廣告發送問卷，嚴守配額原則，配合標準為性別、年齡、地區，有效樣本1041份，並採用比例估計法，母群體參數依內政部2022年6月之人口數據，針對本次調查蒐集資料，以反覆加權法進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡、地區特徵符合全國母體結構，在95%的信心水準下，抽樣誤差為為正負3.04%內。

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