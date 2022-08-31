嘉義市長選戰李俊俋登記 下戰帖邀黃敏惠辯論市政

李俊俋今天上午登記參選嘉義市長，父親李鴻禧、立委王美惠、前市長涂醒哲與民進黨9名嘉義市議員參選人均到場，展現團結、翻轉嘉義市決心。（記者王善嬿攝）

2022/08/31 11:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天到嘉義市選舉委員會登記參選嘉義市長，民進黨提名9名議員參選人、民進黨地方要角均到場齊喊「凍蒜」，展現「嘉義隊」團結拚選戰決心。李俊俋表示，民主政治就是愈辯愈明，他繳交登記資料時，已經勾選願意參加每場辯論會，不論是採二輪辯論會或電視辯論會，呼籲競選連任的國民黨市長黃敏惠別閃躲、勇敢站出來參加辯論，把市政說清楚，勿含糊帶過。

嘉義市長黃敏惠今透過幕僚回應，目前沒有參加辯論會規劃。

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李俊俋今上午由父親李鴻禧、妻子陳佳慧、國策顧問黃俊森、立委王美惠、前市長涂醒哲、前副市長張惠博等人陪同完成登記，隨後李俊俋搭乘戰車，與9名民進黨市議員參選人合體組「嘉義隊」車隊掃街拜票。

李俊俋今表示，嘉義市人口一直減少、年輕人外流，如停滯不前，嘉義市將被邊緣化，此次登記選舉與9名黨籍市議員參選人合體，展現「翻轉嘉義市」的決心，他首先要拉開嘉義市的縱深，提出以「城市有未來、年輕人有工作、老年人有照顧、生活有智慧」4大目標翻轉嘉義市。

李俊俋說，嘉義市政府說9月已經完成清溝、不會再淹水，希望黃市長勇敢站出來，趕快登記參選、勾選願意參加電視辯論會，把做得好的政績說清楚給市民聽，讓市政愈辯愈明、一起討論嘉義市的未來。

李鴻禧今受訪說，嘉義市風景好、空氣好、人也好，可以建立一個良好的養老地區，兒子李俊俋有在國會、執政黨團、與國際交往都有豐富經歷，所以即使選舉很困難，但也要兒子拚到底，讓所有人知道，嘉義人是非常有打拚「氣力」（台語）的。

李俊俋今登記參選嘉義市長。（記者王善嬿攝）

李俊俋今天上午完成嘉義市長選舉登記。（記者王善嬿攝）

民進黨嘉義市議員參選人今與李俊俋合體，展現團結拚選戰決心。（記者王善嬿攝）

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