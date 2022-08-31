陳時中登記參選又遭期權受害者闖入 網酸：找市長沒用？

自稱「0206期貨選擇權受害者自救會」成員的陳姓男子，出現在陳時中完成登記的場子。（圖擷取自劉宇臉書）

2022/08/31 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中今早率競選團隊與黨籍議員參選人完成參選登記，自稱「0206期貨選擇權受害者自救會」成員的陳姓男子又到現場陳情，先前他被媒體記者的簇擁，如今卻乏人問津，現場的照片被PTT網路紅人「四叉貓」（劉宇）PO出。

劉宇在臉書PO出2張照片，可以看到照片中是先前自稱「0206期貨選擇權受害者自救會」成員的陳姓男子，他與另一名民眾拿著陳情的紙張，但媒體的鏡頭都是對著陳時中，背對著正在陳情的他，劉宇在貼文中表示「對了，今天是 陳時中 的登記參選日，陳情陳先生特地找人組隊去現場陳情，相較第一次的驚天動地記者簇擁，才過一個多月就沒記者理他惹QQ」

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網友們看到貼文後紛紛留言「我覺得他鬧事的成分少，感覺真的是想抓鏡頭多的候選人陳情，藉以吸引媒體目光，把陳情案鬧大。也就是說他也許已經放棄蔣、黃。」、「不是啊為什麼一直找一個還沒當上市長的候選人，意思是市長找了也沒用」、「問蔣萬安安安安啊」、「他是真的看好時中會當選吧」、「所以他是看好陳時中會當選幫他的意思?」、「真心不懂到底跟目前只是一個台北市民陳情要幹嘛？」。

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