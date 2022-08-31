促轉正義基金保管及運用 政院公告由龔明鑫兼任管理會召集人

促轉正義基金保管及運用，政院公告由國發會主委龔明鑫兼任管理會召集人。（翻攝自行政院公報）

2022/08/31 12:13

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會今年5月底任務結束解編後，相關業務移交國發會等部會，行政院最新修正並公告「促進轉型正義基金收支保管及運用辦法」，有關促轉正義基金的收支、保管及運用，應設促進轉型正義基金管理會，這個管理會的召集人，將改由國發會主委龔明鑫兼任，管理會並設1人為副召集人，由國發會副主任委員兼任。

有關促轉正義基金，主要來自不當黨產等收入，原本的促轉正義基金管理會，是由促轉會代理主委葉虹靈兼任，如今政院公告改為龔明鑫兼任。

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根據行政院公告修訂的「促進轉型正義基金收支保管及運用辦法」，促進轉型正義基金管理會置委員15人至17人，由國發會就下列機關代表或人員聘兼之，包括內政部、財政部、教育部、法務部、衛生福利部、文化部、原住民族委員會、行政院主計總處、不當黨產處理委員會、行政院人權及轉型正義處、以及專家、學者或民間團體代表3人至5人。

促轉正義基金的主要用途為落實轉型正義及自由民主憲政秩序，推動各項轉型正義工作之支出；提升社會整體之公共參與，推動人權教育及轉型正義相關文化事務；保障社會弱勢之基本權益，挹注長期照顧及社會福利政策等。

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